米ディズニー・チャンネルで放送され、大人気を博したミュージカル青春映画『ハイスクール・ミュージカル』。懐かしいキャストたちが顔をそろえる、ファンにはたまらないショットを、ヴァネッサ・ハジェンズがインスタグラムで公開した。『ハイスクール・ミュージカル』は、2006年に放送されたテレビ映画。イースト高校を舞台に、転校生ガブリエラ(ヴァネッサ・ハジェンズ)と学校のバスケ部のキャプテンで人気者トロイ(ザック・エフロン)の恋模様、スクールライフが描かれた。第58回エミー賞では6部門にノミネートされ、2部門で受賞。劇中で歌われた楽曲がビルボードのチャートを賑わせるなど、大ヒット。続く『ハイスクール・ミュージカル2』『ハイスクール・ミュージカル/ザ・ムービー』も制作され、当時はヴァネッサとザックのプライベートでの交際にも注目が集まった。今回公開されたビデオチャットでの“再会”写真には、「誰が戻ったと思う?」とキャプションが添えられ、映画に出演したアシュリー・ティスデール、ルーカス・グラビール、コービン・ブルー 、モニーク・コールマンら懐かしいメンバーとともに、監督のケニー・オルテガの姿もある。残念ながらザックの姿はないものの、懐かしいメンバーでしばし盛り上がったようだ。ヴァネッサは先月も、ドラマの主題歌「We’re All in This Together」にのせてダンスをするアシュリーと、コラボした動画をインスタグラムにアップして話題になったばかり。引用:「ヴァネッサ・ハジェンズ」インスタグラム(@vanessahudgens)