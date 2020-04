昨年12月に公開され、国内興収73億円、観客動員484万人を記録した『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』(先行デジタル配信中)をもって、スカイウォーカー・サーガの伝説が完結し、SNSをチェックすると、「やっぱりロス状態」、「“あー終わっちゃったんだー”とロス感が増してきてる」、「心が辛(つら)い。スター・ウォーズ・ロスだー」と、“「スター・ウォーズ」ロス”を感じているファンも多数いる模様。そんな“「スター・ウォーズ」ロス”のファンたちへ、これまで「スター・ウォーズ」シリーズの日本版声優を務めた声優陣から、激熱メッセージが到着した。※キャラクター名順に記載■アナキン・スカイウォーカー役:浪川大輔名前は知っているけど、実はまだ観たことがないというあなた。40年以上、熱狂させてきた作品です。何かがあります。1度トライしてみて下さい。ずーっと観てきたよ!というあなた。「スター・ウォーズ」はまだまだ深い。これからも一緒に楽しんでいきましょう! フォースとともにあらんことを■オビ=ワン・ケノービ役:森川智之私は完結したことで、寂しいと思うことはありません。何故なら、全てを手に入れられていつまでも楽しめるからです。皆さんの心の中で「スター・ウォーズ」が完結し、遥か銀河の彼方の物語が、永遠にあなたのものになるからです。フォースと共にあれ!!!■カイロ・レン役:津田健次郎カイロ・レンとの旅が終わり、シリーズの完結を迎えてしまってとても寂しいです。でも、画面でいつでもあの夢に還る事が出来ます。これからも「スター・ウォーズ」を愛し続けて下さい。映像を再生すればいつでもあの文字が現れます。A long time ago in a galaxy far , far away ....■パドメ・アミダラ役:坂本真綾物語は完結しても、この作品はこれからも世界中の人を魅了し続けていくことでしょう。そのような伝説の作品に少しでも参加させていただけたことは、私にとって一生の宝物です。同じエピソードでも、見返すたびに新しい発見があるのではないかと思います。どうぞ何度でも味わって楽しんでください。■レイ役:永宝千晶『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』から始まった新しい三部作でスカイウォーカー・サーガは完結を迎えましたが、「スター・ウォーズ」シリーズはこれからも変わらず私たちを楽しませ、勇気づけてくれるはずです。『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』をご自宅や移動中など様々な場面でお楽しみいただける日まであとわずか。楽しみに待ちましょう!今月29日には、『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』MovieNEX(4200円+税)、4K UHD MovieNEX(8000円+税)、4K UHD MovieNEX スチールブック(9000円+税※数量限定)、DVD(2800円+税)が発売。サーガ全9作品を収めた『スター・ウォーズ スカイウォーカー・サーガ 4K UHD コンプリートBOX(数量限定)』(5万円+税)も同時発売される。