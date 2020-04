『ツイン・ピークス』のダイナーを救え！カイル・マクラクランも支援

鬼才デヴィッド・リンチ監督が生み出し、今でもカルト的な人気を誇っているサスペンスドラマ『ツイン・ピークス』。その撮影で使われた実在のダイナーが新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で客足が遠のき窮地に追い込まれる事態となり、クラウドファンディングで店を救うキャンペーンが展開されている。主演のカイル・マクラクランが呼びかけている。米Comibook.comが伝えた。

『ツイン・ピークス』は主に米ワシントン州で撮影が行われ、カイル演じるデイル・クーパーFBI捜査官がコーヒーやチェリー・パイに舌鼓を打っていたダブルRダイナーは、実在のレストラン「Twede's Cafe」で撮影された。

「Twede's Cafe」はオリジナル版だけでなく、映画版『ツイン・ピークス/ローラ・パーマー最期の7日間』と、続編となるリブート版『ツイン・ピークス The Return』でも撮影に使用されていた。

そんな、『ツイン・ピークス』のファンにとって聖地のような存在のダイナーが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で営業不振となり、従業員が苦境に立たされていることが明らかになった。

そこで、クラウドファンディング・サイト「GoFundMe」でTwede's Cafeを救うキャンペーンが立ち上がり、カイルが自身のTwitterにメッセージを投稿して支援している。「ご存知かもしれないが、ワシントン州キング郡にあるTwede's Cafeは、『ツイン・ピークス』のファンにとって重要な名所となっている。店のスタッフを支援するために、GoFundMeでページが開設されているから、できれば寄付をするかキャンペーンをシェアしてほしい」

目標額は5万ドル(約536万円)で、現時点で約6100ドルが集まっている。詳しくはhttps://www.gofundme.com/f/twede039s-cafe-employee-relief-fund。(海外ドラマNAVI)

