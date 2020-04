『ママ恋』プロデューサー、主人公を少女に変更したリブート版『天才少年ドギー・ハウザー』を製作！

NHKでも放送された、青春医療ドラマ『天才少年ドギー・ハウザー』がリブート! 人気シットコム『ママと恋に落ちるまで』(以下『ママ恋』)のプロデューサーがDisney+で製作することが明らかとなった。米Varietyなどが報じている。

1989年〜93年に4シーズンにわたり米ABCで放送された『天才少年ドギー・ハウザー』は、10代の医学博士ドギーことダグラス・ハウザーの成長と活躍を描く青春医療ドラマで、『ママ恋』で9シーズンにわたりバーニーを演じたニール・パトリック・ハリスが主演していた。

A reboot of "Doogie Howser, M.D." is in the works at Disney Plus. The new show will focus on a 16-year-old half-Asian, half-white woman who is a doctor in Hawaii. The working title "Doogie Kealoha, M.D" pic.twitter.com/3NPhfts1Ak