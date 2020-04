裸体にグリッターを塗布し多様性の美しさを訴えるムーブメント「Positively Glittered(意:ポジティブな輝き)」など、アートの手法として欧米では人気の高い「ボディペイント」。

そんなボディペイント界で最近SNSでジワジワと注目を浴びはじめているのが、イタリア北部を拠点に活動するアーティスト、ヨハネス・シュテッターさんの作品。女性の裸体をキャンバスに動物や植物などを描くボディペイントは、どこに人がいるか見つけられないほどの精巧さ!

1枚の紙に描かれたように見えるハスキー犬の作品も、実は3人の女性が重なり合ってできたもの。

This wolf is made of people!

ポージングと組み合わせて“擬態”させるのがヨハネスさんの作品の醍醐味。

How many people can you see in the picture?