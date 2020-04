『9-1-1：LA救命最前線』＆新作スピンオフが同時に更新！

『Glee/グリー』や『アメリカン・ホラー・ストーリー』のクリエイター、ライアン・マーフィーが手掛ける米FOXのレスキュー・ヒューマンドラマ『9-1-1:LA救命最前線』。そして、同作のヒットを受けて製作されたスピンオフドラマ『9-1-1: Lone Star(原題)』の両作が揃って次のシーズンに更新されたことが明らかになった。米TV Lineなどが報じている。

『9-1-1:LA救命最前線』はシーズン4へ更新。同作は、米ロサンゼルスを舞台に日本でいう110番、119番の役目を兼ね備えたアメリカの緊急通報ダイヤル911番をテーマに、従来なら姿の見えない脇役となりがちな救命オペレーターが受ける通報を軸に、その最前線で奮闘する消防士&警察官の姿をこれまでにない視点で描く。

現在本国で放送されているシーズン3の平均視聴率は、4月6日時点で1.4デモレーティング、平均680万人を記録。FOXのドラマの中でも、最も視聴されている作品の一つとなっている。

『9-1-1』には、ゴールデン・グローブ賞受賞&アカデミー賞ノミネート経験もあるアシーナ・グラント役のアンジェラ・バセット(『TINA ティナ』)をはじめ、ボビー・ナッシュ役のピーター・クラウス(『シックス・フィート・アンダー』)、チムニー役のケネス・チョイ(『サン・オブ・アナーキー』)、マディ役のジェニファー・ラヴ・ヒューイット(『ゴースト 〜天国からのささやき』)、バック役のオリヴァー・スターク(『バッドランド 〜最強の戦士〜』)らが出演。

