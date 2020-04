『ザ・ディフェンダーズ』など、Netflix×マーベルシリーズの衣装や小道具がオークションに

朗報! 昨年、惜しまれつつ終了を迎えたNetflix製作によるマーベル・アクションドラマシリーズ計6作品。この度、作品の衣装や小道具を手に入れることができるかもしれないという。英Digital Spyが伝えた。

2015年にスタートした『Marvel デアデビル』をはじめ、『Marvel パニッシャー』と、これまでNetflixではマーベル・コミック原作のオリジナルヒーロードラマを6作品製作されていた。

残念ながら2018年から2019年の間に全シリーズの幕が下ろされたが、この度マーベル・エンターテイメントは、公式Twitterで「初めて、#MarvelTVAuction(マーベルTVオークション)に、『パニッシャー』と『ザ・ディフェンダーズ』のオリジナルの小道具と衣装を出品します」と両作品で使用されたアイテムをオークションへ出品することを発表。

さらに、ツイートに添付された動画には各作品の主人公の衣装が登場し、「6つすべてのシリーズから500アイテムを超えるオリジナルの小道具、衣装などを手に入れることができます」と紹介されている。オークションサイト(https://marvel.propstoreauction.com/m/view-auctions/info/id/257/?linkId=85452749)には今から登録することができ、現地時間の6月25日10:00にオークションが開催される予定。

