新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために自宅隔離している人たちに向けて、リース・ウィザースプーンがインスタグラムで視聴できるトーク番組「Shine On At Home」を立ち上げた。

「Shine On At Home」は、ウィザースプーンが進行役を務めた2018年のトークシリーズ「リース・ウィザースプーンと輝ける女性たち」(Netflixで配信中)のスピンオフ的な番組。育児や結婚生活、貯蓄、料理など様々なトピックについて、ウィザースプーンが専門家に聞いたアドバイスを視聴者とシェアする。

公開された第1話は、家庭内の見えない家事について綴った「Fair Play: A Game-Changing Solution for When You Have Too Much to Do (and More Life to Live)」の著者イブ・ロドスキーがゲスト。ウィザースプーンはパートナーや家族と家事を分担する方法、子どもたちを自宅学習させながら親が仕事に集中する方法、などについてロドスキーとネットを通じて語り合っている。