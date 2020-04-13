〔地震〕長野県小谷村で震度4、津波の心配なし(4/13)
気象庁によると、13日19:16頃、長野県北部を震源とするM3.8の地震があり、長野県小谷村で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：4月13日19:16頃
・震源地 ：長野県北部(北緯36.8度、東経137.9度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M3.8(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・長野県 ：小谷村中小谷＊
【震度3】
・長野県 ：長野市鬼無里＊、大町市美麻＊、白馬村北城＊、小川村高府＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：4月13日19:16頃
・震源地 ：長野県北部(北緯36.8度、東経137.9度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M3.8(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・長野県 ：小谷村中小谷＊
【震度3】
・長野県 ：長野市鬼無里＊、大町市美麻＊、白馬村北城＊、小川村高府＊
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