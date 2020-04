▼和菓子の豆知識を教えてくれたのは……?

出典:Photo AC明治時代、西洋からの文化が日本に入ってきた時、それ以前にあったものと区別するために「和菓子」「洋菓子」という呼び方ができました。そのため、和菓子と洋菓子の区別の一つとして、明治時代よりも前にあるもの、とする考え方があります。カステラは天正年間(1573~1592)に、長崎にポルトガル人によって伝えられたといわれています。伝えられた時点ではスポンジケーキのようなものでしたが、日本独自に発展していったため、和菓子として分類されています。全国の和菓子情報を集めた・和菓子メディア「せせ日和」を運営する、和菓子コーディネーターのせせなおこさん。大福くんの公式インスタグラム(@daifukukun.tsutsumi)では、毎日「今日は何の日?」が紹介されています。和菓子の代表格である『大福』をモチーフにしたオリジナルキャラクター。その他の登場キャラクターも、すべて和菓子をモチーフにしています!