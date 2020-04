【今週スタートの海外ドラマ】波乱の新シーズン＆『シカゴ・ファイア』クリエイターが手掛ける犯罪捜査ドラマ

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は(4月13日〜)、波乱のシーズン3がスタートする『グッド・ドクター 名医の条件』や『シカゴ』や『LAW & ORDER』シリーズなどヒット作を手掛けるディック・ウルフが製作総指揮を務める注目の新作ドラマ『FBI:特別捜査班』がついにスタート。お見逃しなく!

4月13日(月)から4月19日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

4月15日(水)

■『アウターバンクス』(Netflix)

ハリケーンで大規模停電が発生した、ビーチリゾートで有名なノースカロライナ州のアウターバンクス。結束の固い地元の不良グループ"ポーグ"は、次々と危険な事件に巻き込まれてミステリーと冒険に満ちた忘れられない夏を過ごすことに。

4月16日(木)

■『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン3(WOWOWプライム)

2019年のモンテカルロ国際TV祭で、"世界で最も見られているTVドラマ"に選ばれたヒューマンメディカルドラマ。シーズン3では、ショーン(フレディ・ハイモア)を病院に招いたグラスマン院長が病院を去り、後任の院長兼外科部長であるアンドリュースもショーンをかばって職を追われる。波乱の新シーズン。





■『ファウダ −報復の連鎖−』シーズン3(Netflix)

イスラエル総保安庁の指名手配者リストの上位にいるハマスのリーダーを追跡するため、長期の任務に就くことになった元精鋭部隊の敏腕エージェント、ドロン。生と死が交錯する無秩序の中、運命の歯車が動き出す。

4月18日(土)

■『FBI:特別捜査班』(WOWOWプライム)

スピンオフも製作されている新たな犯罪捜査ドラマが日本上陸! 政治、経済の中心で多種多様な人種が集う巨大都市ニューヨークを舞台に、全米最大の犯罪捜査機関FBI(連邦捜査局)の精鋭たちが、テロ・誘拐など一刻一秒を争う緊急事態に挑む。主演は、ミッシー・ペリグリム(『ルーキーブルー 〜新米警官 奮闘記〜』)とジーコ・ザキ(『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』)。





■『プリーチャー』シーズン2(AXN)

大人気DCコミックスドラマ化し、カルト的な人気を誇るバイオレンス・アクションドラマ。シーズン1で、牧師のジェシー(ドミニク・クーパー)は言葉で人を操れる特殊能力"ジェネシス"を使い、彼を慕う青年ユージーン(イアン・コレッティ)をうっかり地獄に送ってしまった。彼を助け出すため神へのコンタクトを試みる。しかし、その背後には恐ろしい暗殺者の影が忍び寄っていた。



Photo:

Netflixオリジナルドラマ『アウターバンクス』/『ファウダ −報復の連鎖−』シーズン3/『グッド・ドクター3 名医の条件』(c) 2019 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved./『FBI:特別捜査班』(c)MMXIX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『プリーチャー』シーズン2 (c) 2017 Sony Pictures Television Inc. and AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.