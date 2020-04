米NBCの長寿シリーズ「LAW & ORDER 性犯罪特捜班」で人気を集めたキャラクター、エリオット・ステイブラー刑事を主人公に描くスピンオフシリーズが制作されることがわかった。ステイブラー刑事役を演じてきた俳優クリストファー・メローニが主演する。

刑事ドラマの金字塔「LAW & ORDER」のスピンオフとして1999年にスタートした「LAW & ORDER 性犯罪特捜班」は、性犯罪や児童虐待、家庭内暴力などの事件を専門とする米ニューヨーク市警・性犯罪特捜班(SVU)の活躍を、1話完結で描くクライムドラマ。メローニは、SVUの一員であるステイブラー役で、相棒のオリビア・ベンソン役のマリスカ・ハージティとともにシーズン1から主演していたが、出演契約が合意に至らずシーズン12を最後に降板。ストーリー上は、ステイブラー刑事は辞職したことになっていた。「LAW & ORDER 性犯罪特捜班」は現在、米テレビドラマ史上最長記録となるシーズン21に突入している。

米Deadlineによれば、メローニがカムバックするNBCの新シリーズは、「LAW & ORDER 性犯罪特捜班」クリエイターのディック・ウルフが制作総指揮を手がける。ステイブラー刑事率いるニューヨーク市警の捜査班を13話構成で描くとのことで、「シカゴP.D.」のマット・オルムステッドが脚本家、ショーランナーを務めると見られている。

