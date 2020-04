公開延期となっていた『ブラック・ウィドウ』を含む、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)フェーズ4作品の公開スケジュール変更など、今週(4月5日〜10日)起きたマーベルに関する出来事を振り返ります。(編集部・倉本拓弥)

MCUフェーズ4作品、公開スケジュールが変更に

マーベルは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で公開延期となっていた『ブラック・ウィドウ』を11月6日に全米公開すると発表。MCUフェーズ4作品の全米公開日を1本ずつ繰り下げる措置を取りました。これにより、『ジ・エターナルズ(原題) / The Eternals』は2021年2月12日、シャン・チー単独映画は2021年5月7日、『ドクター・ストレンジ』続編は2021年11月5日、『マイティ・ソー』第4弾は2022年2月18日全米公開となっています。さらに、タイトル未定だった2022年7月8日全米公開の作品は、『キャプテン・マーベル』続編であると正式発表。『ブラックパンサー』に続き、『キャプテン・マーベル』も続編にGOサインが出ました!

マーベルドラマも視聴できる!?「Disney+」2020年後半に日本展開へ

すでに北米やヨーロッパでローンチされているディズニーの動画配信サービス「Disney+」が、2020年後半に日本展開を予定していると、米ディズニーのダイレクト・トゥ・コンシューマー&インターナショナルの責任者ケヴィン・メイヤーが声明を通して明らかにしました。「Disney+」では、2020年8月に「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー (原題)/ The Falcon and The Winter Soldier」が米配信されるほか、「ワンダヴィジョン(原題) / WandaVision」(2020年米配信)、「ロキ(原題) / Loki」(2021年春米配信)といったマーベルの実写ドラマが続々配信予定。今年後半に日本展開となれば、これらの作品も本国と同時期に見れる可能性は大いにありそうです。

『アントマン』第3弾の脚本家が決定!

『アントマン』シリーズ第3弾の脚本に、人気アニメーション「リック・アンド・モーティー」などのジェフ・ラブネスが起用されたと、 The Hollywood Reporter が独占で報じました。すでに脚本執筆は始まっており、正式発表こそないものの、アントマンとワスプがスクリーンに復帰する日はそう遠くなさそう。第3弾は、シリーズ2作を手掛けたペイトン・リード監督が続役するほか、アントマン役のポール・ラッド、ワスプ役のエヴァンジェリン・リリーも戻ってくる予定です。

トム・ホランド、恋人と破局「友達でいる方がいい」

『スパイダーマン』シリーズで主演を務めるトム・ホランドが、恋人のオリヴィア・ボルトンと破局したと The Sun などが報じました。昨年7月に、音楽フェスでデートする姿が目撃された二人。関係者は「今もとても親しいですが、最近、恋人でいるよりもただの友達同士でいる方がお互いにとっていい、と決断したのです」とコメント。破局したものの、友好的な別れ方であったとのこと。トムは、今年7月よりシリーズ第3弾の撮影に入る予定。これからも「親愛なる隣人」として、みんなに笑顔を届けてくれるでしょう!