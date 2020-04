『ヴァンパイア・ダイアリーズ』クレア・ホルトが第二子を妊娠

人気ファンタジーホラードラマ『ヴァンパイア・ダイアリーズ』とそのスピンオフ『オリジナルズ』のレベッカ・マイケルソン役で知られるクレア・ホルトが、第二子の出産を控えていることが明らかになった。米Peopleが報じた。



クレアは自身のInstagramに、夫アンドリュー・ジョブロン、1歳の息子ジェームズくんとのスリーショットを公開。そこで大きくなったお腹を初披露し、第二子の妊娠を発表した。「不安定なこの時間に差し込む一筋の光に感謝しているわ」とクレア。

クレアからの幸せなニュースには友人やファンから多くのコメントが寄せられており、その中には『オリジナルズ』で共演したホープ・マイケルソン役のダニエル・ローズ・ラッセルからの「やったー!! おめでとう」というメッセージも。

クレアは、2011年に『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のシーズン3で初登場してから、『オリジナルズ』が終了する2018年まで約8年にわたりオリジナル・ヴァンパイアの一人であるレベッカを演じていた。

同作シリーズでは、ニーナ・ドブレフ演じるエレナたちが通った高校の教師アラリック・サルツマン役で知られるマシュー・デイヴィスも、妻で女優のカイリー・カシアノ(『オザークへようこそ』)との間に女の子が誕生してパパになったばかり。

Ripley Nightingale Davis



Born March 31st 9:51pm



7lbs,

Blond hair

Blue eyes

Moms beautiful face



Thank you everyone for all your love and support