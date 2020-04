下野紘の1stフルアルバム「WE GO!」から、リード曲「WE GO! -On Your Mark-」の試聴動画が公開された。同楽曲は、下野の友人でもあるヒャダインこと前山田健一が作詞・作曲を担当している。

動画内では、アルバムを構成する全12曲のラインナップも発表。デビュー曲「リアル-REAL-」を再録した2020バージョンや、「カブキブ!」のオープニング主題歌「Running High」、「アフリカのサラリーマン」のオープニングを飾った「Soul Flag」などが収録される。

また、アルバムコンセプトを表現したアーティスト写真も公開された。1960年代にイギリスで流行した若者文化で、独特のライフスタイルや音楽性を意味する「MODS(モッズ)」をイメージし、ロンドンで撮影されたショットとなっている。

「WE GO!」は5月20日に発売。アーティスト写真と同じくロンドンで撮影された「WE GO! -On Your Mark-」のミュージックビデオとそのメイキング映像(ショートバージョン)を収録したDVD、フォトブックなどが付属する初回限定盤、MVとスペシャルメイキングを収めたDVDほかが付属するきゃにめ限定盤、CDのみの通常盤の3種が同時リリースされる。価格は初回限定盤が4000円、きゃにめ限定盤が4500円、通常盤が3000円(いずれも税抜き)。