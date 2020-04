「アースデイ」特別番組を人気声優・小野大輔＆小林裕介＆竹達彩奈がナビゲート

4月22日(水)は、"地球環境について考える日"として提案された記念日「アースデイ」。今年で50周年を迎え、ナショナル ジオグラフィックをはじめ、 Hulu、 日本テレビ、ディズニー・チャンネルでは特集放送し、日本初放送番組では人気声優陣がナビゲート。

ナショナル ジオグラフィックでは、「アースデイ」当日に『特集:アースデイ』と題し、9:00より24時間放送。

グラミー賞受賞アーティストでもあり、映画『ALI アリ』『幸せのちから』でアカデミー賞主演男優賞にノミネートされ、『メン・イン・ブラック』シリーズや『アラジン』などで知られるウィル・スミスがホストを務める、地球の神秘に迫るドキュメンタリー番組『宇宙の奇石』他、チンパンジー研究の先駆者ジェーン・グドール博士の活動を追った『ジェーンのきぼう』(日本初放送)、野生動物を追い続ける映像作家のデレック&ビバリー・ジュベール夫妻が広大なオカバンゴで暮らす動物たちを長年撮影してきた裏側に密着する『リバー・オブ・ドリームス:生命の川』(日本初放送)などが放送される。

大自然が織りなす数々の奇跡を迫力ある映像で贈る。

また「アースデイ」に先駆けて、4月18日(土)と 4月19日(日)の48時間にわたり、『特集:アースデイ直前 世界大自然 紀行で地球旅行 SP』を特別編成にて放送。日本を起点・終点に、ユーラシア大陸、アフリカ大陸、南アメリカ大陸、北 アメリカ大陸、オーストラリア大陸に暮らす野生動物たちの知られざる多様な姿を紹介していく。



さらに連携企画として、『ホスタイル・プラネット 非情の惑星』をHuluにて4月30日(木)まで無料配信。日本テレビでも、同作を4月11日(土)24:55よりHulu傑作シアターで放送(関東ローカル)。オオカミとバイソンの壮絶な戦いや、チーターに狙われた生後間もないトムソンガゼルの運命など、干ばつ、吹雪、山火事といった地球上で最も劇的な大自然の中で繰り広げられる生と死の壮大な物語をお届け。 ※放送日時は変更になる可能性がございます。



日本初放送番組では、人気俳優陣がナビゲート。4月22日(水)15:00から放送の『ワンダー・オブ・オーシャン:不思議な世界』では竹達彩奈(『けいおん!』中野梓役ほか)が、19:00からの『リバー・オブ・ドリームス:生命の川』では小林裕介さん(『ナイトシフト 真夜中の救命医』『Re:ゼロから始める異世界生活』ほか)。そして『ホスタイル・プラネット 非情の惑星』では、DCドラマ『GOTHAM/ゴッサム』で主人公ジム・ゴードンの声を務める小野大輔(『おそ松さん』『進撃の巨人』ほか)がナレーターを務める。

ディズニー・チャンネルでは、ナショナル ジオグラフィックとの初の連携企画として、「アースデイ」にちなんでディズニーオリジナル作品の中から、自然や動物をテーマにした作品を放送。

・『モアナと伝説の海』4月10日(金)20:00〜

・『ブラザー・ベア』4月18日(土)20:00〜

・短編アニメーションシリーズ『これは すバンガらしい!』4月22日(水)8:00〜/午前10:30〜 ※各枠番組放送後

