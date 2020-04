女優の瀧本美織が主演し、日本と中国の動画配信サービスで同時配信されているドラマ『運命から始まる恋 ‐You are my Destiny‐』が、フジテレビにて4月10日より地上波初放送されることが決定した。『運命から始まる恋 ‐You are my Destiny‐』は、2008年に台湾で制作され台湾史上No.1視聴率を記録した人気ドラマ『You Are My Destiny』(邦題:『ハートに命中!100%』)の前半部分をベースに日本人キャストで構成した作品。2月より、FODとYOUKUという日中のプラットフォームで同時配信をスタートさせ、最新話を配信する度に再生数上位ランキングを獲得。SNSからも地上波放送を望む声が多く寄せられたことから、今回の放送が決定した。地上波放送では、FODで配信中の本作を再編集して放送される。佐藤彩は、いつも付箋1枚で用事を言いつけられ“付箋女”と会社で便利使いされている派遣OL。そんな彩が、9代続く大会社の若き後継者のリッチマン御曹司・一条慶と運命の出会い、まさかの一夜を共にする。そして、面識すらなかった2人が新しい命を授かり、次第に愛と命の大切さを知っていく…。メガネがチャームポイントの主人公・彩を演じるのは、オトナの土ドラ『仮面同窓会』(東海テレビ・フジテレビ)でヒロインを務め、舞台『Endless SHOCK』やCMでも活躍する瀧本。イケメン御曹司・一条慶役には、ドラマ『FLY! BOYS,FLY! 僕たち、CAはじめました』(カンテレ・フジテレビ)、『こんな未来は聞いてない!!』(フジテレビ)などに出演する岐洲匠が務める。瀧本は「ラブストーリーですが、命は大切に繋がっていくものだと改めて感じさせてくれる作品だと思います。大変な状況が続いていますが、このドラマが皆さまの楽しみになれたなら幸せです」とコメント。岐洲は「こんな時だからこそ、このドラマを見てもらって、笑ったり、キュンとしたりして少しでも皆さんに元気を与えられたら嬉しいです」とメッセージを寄せた。ドラマ『運命から始まる恋 ‐You are my Destiny‐』はフジテレビにて4月10日より25時5分放送。以降は毎週金曜24時55分放送。