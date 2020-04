新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大防止のため、多くの国や地域でリモートワークや自宅学習が推奨されており、ビデオ会議サービス「Zoom」の利用者が急速に増えています。Zoomでは背景画像を自由に設定することができますが、アトラス、セガ、任天堂を始めとする様々なゲーム企業が自社ゲームをテーマにした壁紙を提供しています。

「Zoom」の利用者数は2020年3月、新型コロナウイルスの感染拡大前と比べて20倍以上にあたる2億人あまりにまで急成長しました。



Zoomを提供する米Zoom Video Communicationsを創業したエリック・ユアン最高経営責任者(CEO)が初の世界長者番付入りを果たすなど、急速にユーザー数を増やしているZoomですが、ゲーム企業もその波に乗ろうと無料で壁紙を提供しています。



アトラス - 「十三機兵防衛圏」、「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」

アークシステムワークス - 「ギルティギア」、「ブレイブルー」など

グランディング - 「スペースチャンネル5VR」

コジマプロダクション - 「デス・ストランディング」

コーエーテクモゲームス - 「三國志14」など

サイゲームス - 「グラブル」シリーズ、「プリコネR」

ぷよぷよのテレワークやビデオチャット用背景を用意したぷよ!おうちですごそうぷよ!

To your favorite Puyo Puyo locations…and beyond! Let the fun begin with these video call backgrounds! pic.twitter.com/fp42HLdYlo

— みどりぷよ(ぷよぷよシリーズ公式) (@puyopuyo20th) April 6, 2020