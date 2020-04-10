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— ¥¢¥È¥é¥¹¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È (@Atlus_jp) April 7, 2020
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Source:ÅÅ¥Õ¥¡¥ß¥Ë¥³¥²¡¼¥Þ¡¼, NHK¥Ë¥å¡¼¥¹, Forbes Japan
Photo:Zoom/YouTube
(lexi)