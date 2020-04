ラッパーのJAY Zとミーク・ミル、10万枚のマスクを寄付した先が粋すぎる...！

人気ラッパーのJAY Zとミーク・ミルが大量の手術用マスクを寄付した先が粋すぎると話題になっている。米Entertainment Weeklyが報じた。

JAY Zとミーク・ミルは司法制度の改革に取り組んでいる団体「REFORM Alliance」を通じて、刑務所の看守や従業員、囚人を新型コロナウイルス(COVID-19)から守るために、10万枚の手術用マスクを寄付したという。

WE JUST DONATED 100k MASKS TO PEOPLE BEHIND BARS that includes 50k to April 3, 2020