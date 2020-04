山田一仁【コロナ禍のサッカー大国を駆け抜け】#3

ついにマリンガも非常事態宣言下に…感染予防意識に変化が

▼3月21日 土曜日

シンガポール航空から案内が届いた。シンガポール → 羽田SQ636便に乗り継げるロンドン → シンガポールSQ305便が「ウエーティングで予約できる」とのこと。シンガポールでの乗り換えは約17時間。とんでもない長時間だが、帰国できれば文句は言えない。

それからブラジルのリオ→リスボン→ロンドン便を予約済みのポルトガル航空からメールが届いた。タイトルは「Reservation Change」。まさかキャンセル? 開いてみると、フライトは予定通りに23日。リスボンでの4時間待ちが、9時間待ちに変更。この程度で済んでラッキーだった。

それにしても新型コロナ騒動で飛行機のキャンセルがどんどん増えている。

アルコール消毒液はスーツケースの中に…

▼3月22日 日曜日

一睡もしないで朝の4時にマリンガの空港に向かった。午前5前に空港に到着すると、既に数人の列があった。この便が定刻通りに飛べば、リオには昼に着ける。午後からリオの様子を撮影できるはずだ。

地上職員が、ポルトガル語で何やら説明している。空港まで付き合ってくれた元日本代表の三都主アレサンドロさんが「予約した便はキャンセルになりました。午前10時過ぎの便でまずはサンパウロに飛び、そこからリオ便に乗ることになりましたよ。山田さん」と説明してくれた。

これでキャンセルは3回目だ。

ビックリしたが、同じことがリオから出国する23日に起こっていたら、国際線には乗り継げなかったことになる。不幸中の幸いと気を取り直し、2階のカフェがあるエリアで待つことにした。カフェのカウンターに向かった。列を作って並ぶ際に張られるロープが、カウンターと平行に置かれているではないか。客が店員に近づき過ぎないようにするためだった。

そういえば、サンパウロからマリンガに向かう夜行バスに乗車する際、インフォメーションで乗り場を尋ねようと思ったら、同じようなスタイルでロープが張ってあった。新型コロナウイルスは飛沫感染するので、対人サービスをする人は、客と距離を置かないと危ないのだ。

ゲートに進む。2週間ほど前は、いつもと変わらないブラジルだったのに、今では乗客のほとんどがマスクをしている。機内に乗り込むと、おばあちゃんが前かがみになってゴソゴソ何かを、している。前に進めない。よくよく見ると、持参したアルコールジェルで自分の席を拭いている。着席してから周りを見ると、ほとんどの客も、小瓶に入れたアルコール消毒ジェルで手を拭いている。

「あぁ……」

私も22日に薬局で500ccのアルコール消毒液ボトルを2本も購入したのに、スーツケースの中に入れて預けてしまった。ブラジル人が清潔好きになってしまった……と思いつつ、これからはブラジル人の真似をして常にジェルを持ち歩こう!と決意した。

サンパウロ行きの乗車率は2割程度。コンゴニャス空港に到着すると、乗客が少なく、閑散としている。スマートホンを充電する電源を探していると、救急車に積んであるストレッチャーが設置してあった。ブラジルW杯の時にはなかった。これも新型コロナ対策なのだろうか?

リオには夕方に到着したが、翌日便の確認などで宿に着いた頃には午後10時を過ぎてしまった。リスボン行きは午後5時の出発。午前中に世界でも有名なコパカバーナ海岸を撮ろうと、ビーチから徒歩5分のホテルを予約した。

CAはいきなり「Keep Away!」と

▼3月23日 月曜日

ビーチの端から歩き始める。普段はビーチサッカーに興じる観光客や地元民であふれているのに……サッカー王国ブラジルの世界有数のビーチなのにボールを蹴っている人は一人もいない! 歩道をジョギングしている人はいるが、グループで行動している人がいない。歩道沿いに飲食コーナーがあるが、客がいなくてオーナーが暇そうに座っている。

筋力トレーニング用器具が置いてある場所で男性2人が黙々と運動していたが、警備員に注意されてやめてしまった。他人同士だったのに2人組と思われたのだろう。単独で走っているジョガーは注意されない。

リオ在住の友人アントニオに電話すると彼は外出自粛で自宅にいた。よく休憩に訪れる会員制の高級スポーツクラブは閉館になってしまったという。

会うのは次回にして早めに空港に向かった。空港に人けが少ないので、普段は外で待っている公認タクシーのドライバーたちも、ホールまで入って客の呼び込みをやっている。約2週間のブラジル滞在。やっと出国できる。安堵しながら飛行機のシートに座るとすぐに眠りに落ち、離陸したことにも気が付かなかった。

途中で目が覚め、食事した後に寝酒用にウイスキーでも貰おうとCAがいる最後部に向かった。いきなり「Keep Away!」と言われた。怪訝な顔をすると「Keep a distance.You can't get in this area!」(距離を保ちなさい。ここは入ってはいけない場所)と言われる。

「飲み物をもらいに来ただけだよ」

そう答えると自分で入れなさい、という仕草でコップをカウンターの端に置いた。そうか、新型コロナ感染を恐れて乗客と距離を置く指令が出ているのだ。

う〜ん、ロンドンは一体どうなっているのだろうか? =つづく

(山田一仁/フォトジャーナリスト)