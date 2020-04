映画『ミッドサマー』などの女優フローレンス・ピュー(24)が、恋人で俳優のザック・ブラフの45歳の誕生日をInstagramで祝福した。

フローレンスは「今日、わたしたちはこの曇り空よりも大きく笑わなくっちゃ。4月6日、わたしたちはめちゃくちゃにお祝いするわ! お誕生日おめでとう、特別な人」とソファーで犬と共に昼寝するザックの写真を投稿した。テレビドラマ「scrubs 〜恋のお騒がせ病棟」で知られるザックも、彼の顔がたくさん印刷されたピンクの靴下を履くフローレンスの姿をInstagramのストーリー機能を使ってファンにシェアし、ラブラブぶりを見せつけた。

『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』で第92回アカデミー賞助演女優賞にノミネートされ、マーベル新作『ブラック・ウィドウ』(11月6日全米公開)にも出演するなど飛ぶ鳥を落とす勢いのフローレンス。Mirror Online によると、ザックとは彼が監督した短編映画「イン・ザ・タイム・イット・テイクス・トゥ・ゲット・ゼア(原題) / In the Time It Takes to Get There」(2019)に主演したことで出会い、約1年にわたって交際しているのだという。(朝倉健人)