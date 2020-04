【アクセスランキング】『刑事モース』『NCIS』や並み居る新作を抑えて首位に輝いたのは？3月に最も検索された話題の作品トップ10

海外ドラマNAVIでは、新作ドラマや人気ドラマなど、たくさんの海外ドラマの作品情報やレビューを日々掲載している。新作や新シーズンなど毎日更新されている作品データベースを活用して、是非あなたのお気に入りのドラマ探しに役立ててみて欲しい。3月に本サイトで最も検索された10作品は以下の通り。みんなが今注目している海外ドラマを早速チェックしてみよう!

1位:『法医学医 ダニエル・ハロウ』

法医学研究所のダニエル・ハロウが闇に葬られかけた不可解な難事件を解決に導くドラマ。不老不死の検死官がNYの難事件に挑む『FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿』で、主役ヘンリー・モーガンを演じたヨアン・グリフィズが今度は法医学病理学者として主演。権威や名声にはまるで無頓着で、真実を明らかにすることにのみ執念を燃やすダニエル。真相解明のためなら手段を選ばず、規則を曲げることも厭わない異端児だが、自身については多くを語らず、その過去は謎に包まれていた――。

2位:『FBI:特別捜査班』

政治、経済の中心で多種多様な人種が集う巨大都市ニューヨークを舞台に、全米最大の犯罪捜査機関FBI(連邦捜査局)の精鋭たちが、テロ・誘拐など一刻一秒を争う緊急事態に挑む。スピーディーに物語が展開する一話完結型の犯罪捜査ドラマ。2018年から2019年シーズンの新作ドラマとして全米視聴者数ナンバー1を記録し、現在も視聴率ランキングで何度も上位に入っている人気シリーズが、4月18日(土)23:00よりWOWOWプライムにて日本初放送する。

3位:『エンジェルズ・シークレット』

3月22日(日)よりHuluでスタートしたばかりのブラジル発のスキャンダラスな恋愛ドラマ『エンジェルズ・シークレット』。煌びやかなモデル業界で巻き起こるスキャンダラスな秘密の恋。フレッシュさとセクシーさを兼ね備えた魅力的な少女エンジェルと、彼女を繋ぎとめようと画策するアレックスの恋を巡る衝撃的な展開の数々や、主人公を演じるカミラ・ケイロス、アレッサンドラ・アンブロージオなどモデル出身の俳優が登場するのも楽しみだ。ブラジルならではの熱く濃厚な恋愛ドラマに注目したい。

4位:『エージェント・オブ・シールド』

1月16日(木)よりDlifeにて初放送となった『法医学医 ダニエル・ハロウ』。3月30日(月)にも再度Dlife放送の締め括り一挙放送で全10話が放送された本作が2位以下にダブルスコアをつけて1位に輝いた。そして2位につけたのは4月18日(土)よりWOWOWプライムにて放送スタートする新作『FBI:特別捜査班』。まだ始まっていない作品が2位につけたということで、『LAW & ORDER』シリーズや『シカゴ』シリーズを手掛けるディック・ウルフが製作総指揮を務める犯罪捜査ドラマの注目の高さが伺える結果となった。

Photo:『法医学医 ダニエル・ハロウ』©ABC Studios International/『FBI:特別捜査班』(c)MMXIX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『エンジェルズ・シークレット』Huluで独占配信中(c)Globo/Paulo Vainer/『新米刑事モース 〜オックスフォード事件簿』(c) Mammoth Screen Limited 2017 All rights reserved. Licensed By ITV studios global entertainment/『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』(c)2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.