心臓発作で倒れてしまったブルの心に変化？『BULL／ブル 心を操る天才』シーズン3は新境地を開拓する

巨匠スティーヴン・スピルバーグ製作総指揮、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』マイケル・ウェザリー製作・主演の大ヒット法廷ドラマ『BULL/ブル 心を操る天才』。3つの博士号を持つ心理学者で、裁判科学の専門家ドクター・ブルと彼を支える多分野のスペシャリストたちで結成されたTAC(トライアル・アナリシス・コーポレーション)の面々が、今シーズンもクライアントたちを様々なスキルを駆使して勝訴へと導いていく様が描かれる。ここでは、そんな『BULL ブル/心を操る天才』シーズン3の見どころを紹介しよう。

衝撃のラストで幕を閉じたシーズン2から数か月後が舞台

シーズン2のラストで描かれたのは、あまりにも衝撃的なラストだった。裁判を終えたブル(マイケル・ウェザリー)が裁判所の前で心臓発作を起こし、ひとり倒れ込んで、救急車を呼ぶという先行きに大きな不安を与えるようなシーズン・フィナーレであった...。

シーズン3はあれから数カ月後、ブルがTACに復帰するその瞬間から幕を開ける。心臓発作後、リハビリ生活を送っていたブルは周囲との連絡を遮断。そのため、TACの面々に起きた様々な変化を知らずにいるのだ。それは、われわれ視聴者とて同じこと。ブルと共にメンバーたちに起きた変化に驚きながらストーリーを追体験していくことになる。

ブルの右腕的存在であるマリッサ(ジェニーヴァ・カー)は、一度離婚した元夫との関係を修復し再婚。社内弁護士のベニー(フレディ・ロドリゲス)はブルが不在の間、敗戦が重なってしまっている。環境の変化に戸惑いながらも、ブルは再び、法廷という戦場に足を運び、クライアントたちの無罪を勝ち取ろうと奔走する。

仲間はどこへ?チームに起きた変化の数々

ついにシーズン3へと突入した本作だが、そのキャラクター描写にも大きな"変化"が見られる。心臓発作で生死の狭間を彷徨ったブルは考え方が少々丸くなり、私生活においても、仕事においても、人と寄り添うことを求めるようになる。

また、これまではその私生活についてフォーカスされることがあまりなかった元FBIのダニー(ジェイミー・リー・カーシュナー)にも大きな変化が現れ、彼女の恋愛が色濃く映し出される。謎多き男性ガブリエルと交際するダニーだったが、その恋の結末は何とも言えないやるせなさを感じさせる。

そのほかにも、チームのスタイリストだったチャンク(クリストファー・ジャクソン)が法科大学院で弁護士になることを目指し、ついに初陣を飾る展開など見逃せない"変化"が盛りだくさんだ。

そして忘れてはならないのが、あるTACメンバーの存在...。実は今シーズン、TACを支えたあるメンバーが突然の行方不明に。一体、そのメンバーとは誰なのか? 仲間の身に何が起きてしまったのか? その答えを聞かされた時、TAC、そして視聴者を深い悲しみが襲うことになる。

テロで仲間が犠牲に!弔い合戦に挑む!

長きにわたりTACのメンバーを公私ともに支えてきた人物と突如、連絡が取れなくなってしまう。その理由は序盤で描かれるあるテロ事件の犠牲になってしまったのだ。この報せにブルをはじめ、チームは深い悲しみに包まれるがテロ事件の関係者の裁判に挑むことで、仲間の無念を晴らそうと一致団結して立ち向かっていく。

だが、なにも悲しい出来事ばかりではない。新たなメンバーが加わることで、ポッカリと空いてしまったその穴を見事に埋めて魅せる。シーズン3の第4話でマリッサの国土安全省時代の同僚で優れた技術を持つテイラーが初登場する。演じるマッケンジー・ミーハン(『ウルフ・オブ・ウォールストリート』)の多面性が非常に活かされたキャラクターとなっており、TAC唯一の子持ちメンバーである彼女がチームにどんな影響を及ぼすのかにも注目なのだ。

今シーズンのゲスト俳優もすごい!

本作の見どころのひとつに毎回、個性豊かなクライアントたちがブルに助けを求めてやってくるところが挙げられる。シーズン3もそこは変わらず、出演しているゲスト俳優たちが大物揃いだ。

神父と信者間の秘匿特権のスキを突いた内容が展開される第10話で罪に問われる神父役に扮するのは、映画『ダイ・ハード2』(1990)のテロリスト役や海外ドラマ『ロズウェル -星の恋人たち』のバレンティ保安官役でおなじみのウィリアム・サドラー。久しぶりに観た彼は少々お年を召していたが、その存在感と抜群の演技に変わりはなかった。

Has this Father sinned, or is he innocent? December 8, 2018



彼以外にも、『24-TWENTY FOUR-』でミシェル・デスラーを演じたレイコ・エイルスワース、『MR.ROBOT/ミスター・ロボット』のマイケル・ドライヤー、名優デニス・クエイドの兄であるランディの娘アマンダ・クエイド、そしてジル・フリント演じるダイアナも再び登場する。

さらに俳優だけでなく、ゲスト声優にも見逃せない。なんと!第12話に、監察医の吹替え声優として高山みなみが出演。『名探偵コナン』の江戸川コナン役でおなじみの彼女が"あの名セリフ"と似通ったセリフを発するのだ。アニメ好きとしては、コナンとアムロ・レイ(ベニー役の古谷徹)とナルト(マリッサ役の竹内順子)の疑似共演が見られたことに感動さえ覚えてしまう。

本作が始まった当初は、陪審の心を動かすことに重きを置いていたが、今シーズンになって犯罪捜査ドラマのように真実を炙り出すことにも積極的になった印象を受ける。新境地を開拓し、さらに面白くなった『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン3を絶対に見逃すな!

(文・zash)



■『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン3 商品情報

・4月8日(水)

DVD-BOX PART1(9800円+税)発売&レンタル開始

・5月8日(金)

DVD-BOX PART2(9300円+税)発売&レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

公式サイトはこちら







Photo:

『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン3 (c) 2020 CBS Studios Inc. BULL TM is a trademark of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./シーズン2 (c)2019 CBS Studios Inc. BULLTM is a trademark of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.