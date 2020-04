iPhone SE(2020)に関する質問をTwitterを通じて問い合わせたユーザーに対し、Apple Supportから回答を受けたという投稿が注目を集めています。

Twitterユーザーのバサワラジュ氏(@BASAVAR50470088)がApple Supportに「iPhone SE(2020)はデュアルSIM対応ですか、それともシングルSIMのみの対応ですか」と問い合わせたところ、「現在販売中のiPhoneのラインナップに、新しいバージョンのiPhone SEはありません」と回答を受けたことを、ジョン・プロッサー氏が自身のTwitterで取り上げています。



We appreciate your interest! While there isn’t a new version of iPhone SE in our line of available iPhones, we encourage you to stay up to date on the latest Apple news here: https://t.co/wOgx0XsJ5e

— Apple Support (@AppleSupport) April 7, 2020