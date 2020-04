医療コメディドラマ『scrubs 〜恋のお騒がせ病棟』が復活！

アメリカで2001年から2010年まで放送された医療コメディ『scrubs 〜恋のお騒がせ病棟』。終了してから10年がたった本作が、なんとこの度、復活することが明らかになった。米Hollywood Reporterが報じている。

『scrubs』はザック・ブラフが扮する主人公の医学インターン、ジョン・"JD"・ドリアンが、大学病院で愉快な仲間たちと繰り広げるドタバタコメディ。9シーズン製作され、エミー賞に計17ノミネート、3つの賞を受賞している大ヒット作。

今回、iHeartRadioによるポッドキャスト番組「Fake Doctors, Real Friends with Zach + Donald(原題)」で復活し、ジョン役のザックと、クリス・タークを演じたドナルド・フェイソンが出演する。このポッドキャストでは、当時の撮影秘話や懐かしく思うお気に入りのシーンを語ったり、元共演者たちほか熱烈なファンにインタビューをしたりするという。

ザックは今回の発表を受けて、「ドナルドとこのような番組を製作できてとても嬉しく思っています。世界中のファンを集めて、『scrubs』を掘り下げて話していくなんてとても楽しい話です。毎週、撮影の裏話を披露しますし、僕たちのプライベートな交流やスペシャルゲストのことも話していく予定です。また、電話でファンからの質問も受け付ける予定です。『scrubs』ファミリーと一緒にまた笑える日が来るのが待ちきれません」とコメントした。

ドナルドもまた、「とても興奮しています。絶対楽しいものになりますし、みなさんに自分たちの人生の素晴らしかった時のことをお話しするのが待ちきれません。準備して聞いてください」と述べた。

iHeartRadioネットワーク社長であるコナル・バーンは、「最高に面白い二人と、みなさんに愛された懐かしい作品を振り返る「Fake Doctors, Real Friends with Zach + Donald」を提供できることを嬉しく思っております。9年も続いた『scrubs』はファンにとって非常に大切なものですし、ザックとドナルドはこのポッドキャストであの時の世界を呼び戻してくれると思います。ポッドキャストを聞くのは、古い友人と遊んでいるような気分になるものです。今のような世の中には、誰でもそのような時間が必要なのです」

本作の主演でザックはゴールデン・グローブ賞主演男優賞にもノミネートされたこともあり、アメリカでの人気は相当なものだった『scrubs』。その他、『ママと恋に落ちるまで』のサラ・チョーク、『デビアスなメイドたち』のジュディ・レイエス、『クーガータウン』のクリスタ・ミラー、『ザ・ミドル 〜中流家族のフツーの幸せ』のニール・フリン、『キック・アス/ジャスティス・フォーエバー』のドナルド・フェイソン、『ピッチ・パーフェクト』シリーズのエリザベス・バンクスらが出演していた。

