4月4〜5日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表された。先週に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、首都圏をはじめ、大阪、福岡県などの都市部を中心に映画館の休業が多く、動員にも大きな影を落とした。作品自体も次々と公開延期が発表され、今週は初登場作品はなかった。そんななか1位は、公開3週を迎えた『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』が先週の2位から返り咲いた。2位は、先週1位だった『一度死んでみた』がワンランク順位を下げたが、公開から2位、1位、2位と上位をキープしている。3位は公開から13週とロングランを続けている『パラサイト 半地下の家族』が先週より順位を一つ上げた。累計では動員330万人を突破した。4位は公開5週目の『仮面病棟』。累計では動員55万人、興収7億円を突破している。5位は『犬鳴村』。こちらも公開から9週が経過しているが、先週の7位から2ランクアップ。累計では動員108万人、興収13億円を突破した。その他、公開5週目の6位『Fukushima 50』が、累計動員58万人、興収7億円、公開7週目を迎えた9位『ミッドサマー』が、累計動員44万人、興収6億円をそれぞれ突破した。また、公開3週目のドキュメンタリー作品『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』が、圏外から10位に返り咲いた。4月4日〜4月5日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』第2位:『一度死んでみた』第3位:『パラサイト 半地下の家族』第4位:『仮面病棟』第5位:『犬鳴村』第6位:『Fukushima 50』第7位:『弥生、三月‐君を愛した30年‐』第8位:『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』第9位:『ミッドサマー』第10位:『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』