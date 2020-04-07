ºßÂð¶ÐÌ³¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤ò¤¿¤á¹þ¤ß¤¬¤Á¤ÊÉ×ÉØ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤ÁªÂò»è
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÅèÄÅÎÉÃÒ¡Ø¤Ê¤¼¡¢ÆÍÁ³ºÊ¤Ï¥¥ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Áê¼ê¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤«
Æó¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¡Ö¿´¤ÎÏÈ¡×¤ÏÆó¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿´¤ÎÏÈ¡×¤È¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¾ï¼±¡¢ÁÛÄê¡¢´üÂÔ¡¢»×ÏÇ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¡¢ÂÖÅÙ¡¢È¿±þ¡¢¹ÔÆ°¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÏÈ¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¡¢È¿±þ¡¢¹ÔÆ°¤¬ÏÈ¤Î³°¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡Ö¤½¤ì¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Î¹¬¤»¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÉôÊ¬¤ÏÉ¬¤º¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÉ×ÉØ´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ÏÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ20¡Á60Âå¤Î´ûº§ÃË½÷686Ì¾¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¥²¥ó¥«¤Î¸¶°ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ£¿ô²óÅú¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É×ÉØ¥²¥ó¥«¤Î¸¶°ø¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ö¤ª¶â¡Ê27.8¡ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡Ê¤·¤é¤Ù¤§ÊÔ½¸Éô¡¢2017Ç¯11·î¼Â»Ü¡Ë¡£
¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ï¹¬¤»¤Ë´Ø·¸¤·¤Þ¤¹¡£»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÊÌÎ¥¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÁêÃÌ¤Ê¤·¤ÇÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÃùÃß¤Ë²ó¤¹Ê¬¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ÈÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¢£¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÉ¬¤ºÊ¹¤¯
¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉÔ²÷´¶¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅð¿Í¤Ë¤â»°Ê¬¤ÎÍý¤òÇ§¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£°¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢É¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤·¤¿¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ×ÉØ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢ÉÔËþ¤òÁê¼ê¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÎäÀÅ¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤¬Áê¼ê¤ËÅÁÀ÷¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¬ÅÜ¤ê¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤òÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·Ê¹¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤òÅÁ¤¨¡¢·è¤á»ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö5Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢°ì¸À¸À¤¦¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢·è¤á»ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÏÁê¼ê¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¡¢¹ç°Õ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç·è¤á»ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼¡¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤äÅÜ¤ê¤òÀ¸¤à¼ï¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï·ëº§¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢µëÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤ÆºÊ¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆºÊ¤Ë¡ÖÃù¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤ÆÌµÂÌ¸¯¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²¿ÅÙ¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢»ä¤¬Ãù¤á¤ë·¸¡¢ºÊ¤¬Âç»ö¤Ë»È¤¦·¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ª¸ß¤¤·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð»¤¤ê¹ç¤ï¤»ÉÔÍ×¤Î¥±¡¼¥¹¤â
¤µ¤é¤Ë¤Ï²È·×¤Î¤ª¶â¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï·î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤Æ²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¸º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤È¡¢Ëè·î°ìÄê¤Î¶â³Û¤ò²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤È¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤«¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤¬¸å¼Ô¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ï¡¢Æó¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃË¤Ï³°¤ÇÆ¯¤¡¢½÷¤Ï²ÈÄí¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¶¦Æ¯¤¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤¬¶¦Í¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎºâÉÛ¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ÁÃÍ´Ñ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï6Ç¯´Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤ÏÃËÀ¤â½÷À¤â¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬½÷À¤Ë¤ª¤´¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½÷À¤È¿©»ö¤ò¤·¤Æ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö³ä¤ê´ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤ª¸ß¤¤¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤É×ÉØ¤â·ë¹½¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â½÷À¤¬³°¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô½½Ç¯Á°¤Î¡ÖÃË¤Ï³°¤Ç²Ô¤°¤â¤Î¡×¡Ö¥ª¥ì¤¬²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¸Å¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«
¤Ê¤«¤Ë¤Ï»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»×ÁÛ¡¦¿®¾ò¡¢½¡¶µ´Ñ¡¢À¯¼£´Ñ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ï»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤¢¤ë½¡¶µ¤ÎÇ®¿´¤Ê¿®¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¡¶µ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¿Í¤ÈÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§Áê¼ê¤ÏÆ±¤¸½¡¶µ¤Î¿®¼Ô¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¡¢°ì»þÅª¤Ë¡ÖÄÉÊü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï²È¶ñ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹¥¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ò³«¼¨¤·¡¢ºÊ¤È°Õ¸«¤¬°ã¤¦¤È¤¤ÏÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ï¼õÍÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Î¤Û¤¦¤¬²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¿Í¤ÇÁª¤Ó¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö»ä¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤±¤É¡×¤È³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö8³ä¥¹¥ë¡¼¡¢2³äÏÃ¤·¹ç¤¤¡×¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¤¥³¥Ä
ÃË½÷¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¤¥é¥¤¥é¤ä¥à¥«¥à¥«¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤ÈÆó¤Ä¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¨¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿°ãÏÂ´¶¤ËÂÐ¤·¡¢
¡¡Ö¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÄÉÊü¤¹¤ë¡×¡¢¤Ç¤¹¡Ë
¢¡Ö¤³¤À¤ï¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È
²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¦Æó¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤âÉ¬¤º°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þ¡¹¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ãÏÂ´¶¤Ï¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤À¤ï¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¹¥ë¡¼¤·¤Þ¤¹¡£³ä¹ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö8³ä¥¹¥ë¡¼¡¢2³äÏÃ¤·¹ç¤¤¡×¤¬»ä¤Î´¶³Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¤¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É×¤ÏºÊ¤ËÄ«µ¯¤¤Æ¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿È»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¡¢½Ð¼Ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºÊ¤Ï°µ¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É×¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ºÉ×¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡×¡Ê¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ë¤Î¤«¡Öµ¯¤¤Æ¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¤³¤À¤ï¤ë¡Ë¤Î¤«¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥ë¡¼¤·¡¢Ä«¿©¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¦¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤ÉÊÌ¤Î²ò·èºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ïµ¤»ý¤Á¤ò³«¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï±ü¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤êÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ú°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¡¢µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤ò±ü¤µ¤ó¼«¤é¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢´Ä¶¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤À¤ï¤ë¤«¡¢¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤ò·è¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤º¤¤¤Ö¤ó³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¡¢ºÊ¤ÎÎÁÍý¤ÎÌ£ÉÕ¤±¡¢ÁÝ½ü¤Î»ÅÊý¡¢ÀöÂõÊª¤Î¤¿¤¿¤ßÊý¤Ê¤É¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤È°ã¤¦¤«¤é¤È¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈà¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤ÈºÊ¤Î¤ä¤êÊý¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¡Ö°ã¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Æ¥¤¥é¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ç¤¤¿¿´¤ÎÏÈ¤Ë¡¢ºÊ¤Î¤ä¤êÊý¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Î½÷À¤Ï¡¢É×¤Î¿©»ö¤Î»ÅÊý¤ä¡¢Éþ¤òÃ¦¤®»¶¤é¤«¤·¤¿¤ê¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤È°ã¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤¬Æó¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂçÀÚ¤«¤É¤¦¤«¤ò°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçÀÚ¤Ê¤é¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤ò¸Æ¤Ö¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¬ÊÌ¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¶Ë¤á¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¡Ö¡û¡û¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤ë¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤Ç¤ÏÂç°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó¼Î¤Æ¤¿¤ê¡¢¤ä¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¤â¤Ä¤È¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
----------
ÅèÄÅ ÎÉÃÒ¡Ê¤·¤Þ¤Å¡¦¤è¤·¤Î¤ê¡Ë
¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÆüËÜ¥ê¡¼¥À¡¼¥º³Ø²ñÂåÉ½Íý»ö¡£¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼³ØÄ¹¡£1965Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÍ£°ì¤Î¾å»Ê³Ø¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¹Ö±é¡¦´ë¶È¸¦½¤¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÅÜ¤é¤Ê¤¤µ»½Ñ¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¿·½ñ¡Ë¤ä¡Ø¤À¤«¤é¡¢Éô²¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅèÄÅ ÎÉÃÒ¡Ë