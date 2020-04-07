国連安保理、9日に新型コロナで初会合
【AFP＝時事】国連安全保障理事会（UN Security Council）は9日、新型コロナウイルス感染症の流行について初の会合を開く。外交筋が6日明らかにした。
安保理の議論は、米中など常任理事国5か国の間の対立で数週間にわたって堂々巡りを続けた。これにしびれを切らした非常任理事国10か国のうち9か国が先週、アントニオ・グテレス（Antonio Guterres）国連事務総長も出席する会合を開くよう正式に要請していた。
【翻訳編集】AFPBB News
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