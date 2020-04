【アクセスランキング】Dlifeは2位、コロナは3位、1位はあの人気作！3月に話題になった海外ドラマ関連記事 TOP 20

世間では新型コロナウイルス関連のニュースばかりが目につきますが、海外ドラマNAVI掲載で先月最もアクセスの多かった記事は何でしょうか? トップ20をふり返りながら3月の海外ドラマや映画関連の話題をおさらいしてみましょう。先月末をもってDlifeが終了したり、訃報など悲しいニュースもありましたが、同時に「コロナに負けるな」と盛り上げるエンタメ業界の様々な情報をお届けしました。嬉しいニュースや、驚きのニュース、インタビュー記事など、見逃していた記事はありませんか?



先月の海外ドラマNAVIに掲載されたニュース・コラム・取材レポートの中で、最も読まれたのは以下の20本。

1.『HAWAII FIVE-0』のあの人はCBSに残る!婚約者と一緒に新作ドラマに出演

シーズン10をもって幕を閉じることが決定した本作レギュラーキャストの次の出演作が早くも決定。米CBSが手がける新作に婚約者と共演することに。

2.【速報】『NYPD BLUE』『YOU』マーク・ブラムがコロナ感染で死去 マドンナ、マーク・ハミルらが追悼コメント

多くのドラマや映画、舞台で活躍した俳優が新型コロナウイルスで亡くなった。彼の功績を讃えて多くの業界関係者らが哀悼の意を表している。





3.ありがとう、そしてさようなら...!Dlifeが海外ドラマで果たした貢献まとめ

2019年11月に発表されたDlife放送終了の知らせは一般視聴者だけでなく業界関係者にも大きな衝撃を与えた。あれから4ヵ月、Dlifeは3月末をもって約8年の歴史に幕を下ろした。同局と共に歩んできた私たちの海外ドラマの歴史を振り返ろう!

4.アメリカ人気ドラマランキング、さすがの『NCIS』はワースト3でも首位奪取!

3月9日(月)からの週の全米視聴率ランキングが発表となった。『バチェラー』もランクイン!

5.『HAWAII FIVE-0』マクギャレット役アレックス・オローリン、背中の怪我が深刻だった...

シリーズ終了の理由のひとつとして報じられているメインキャスト、スティーヴ役アレックス・オローリンの背中の怪我は実は思った以上に深刻。「体は壊れていて本当につらすぎる」と告白。

6.『HAWAII FIVE-0』チン・ホー・ケリー役のダニエル・デイ・キム、シリーズ終了にコメント

7.『HAWAII FIVE-0』撮影終了は「とても感情的になった」キャストたちが語る

8.『NCIS』トニー役マイケル・ウェザリーのお気に入りの部屋「局長室は好きじゃない」

9.ドーソンの後任が登場!『シカゴ・ファイア』シーズン7の日本初放送日が決定

10.『LOST』『HAWAII FIVE-0』ダニエル・デイ・キムも陽性反応...アジア系への偏見に苦言

11.【ネタばれ】『グッド・ファイト』にレギュラー出演していたあの人がシーズン3で降板!

12.『24』『NCIS』『ハンドメイズ・テイル』『スーパーガール』...共演がきっかけで結婚!今も幸せ♡な海外ドラマスター

13.ミショーン退場で『ウォーキング・デッド』の世界は逆に広がる?

14.『エレメンタリー』のあの人も登場!『シカゴ・メッド』シーズン2の字幕版が日本初放送

15.『グッド・ファイト』から今度はあの大物が降板!すでに次の出演作も決定

16.『SUITS』パトリック・J・アダムス、降板の理由とその経緯を語る

17.『NCIS』シーズン17に、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク役クリストファー・ロイドが出演

18.ありがとう、Dlife!人気海外ドラマが一挙放送!そして、放送を締め括るのは...

19.「シーズン7は最高の始まり方」『ブラックリスト』メーガン・ブーン(エリザベス・"リズ"・キーン役)インタビュー

20.『ビバヒル』ディラン役ルーク・ペリー、一周忌に元共演者がコメント

今月はどんなドラマや俳優に新たに出会えるか、どうぞお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:『HAWAII FIVE-0』TM & (C) 2020 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./マーク・ブラム Instagramより/『NCIS ネイビー犯罪捜査班』TM & © 2018 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./『エージェント・カーター』© 2014 ABC Studios & Marvel/『X-ファイル』©Twentieth Century Fox Home Entertainment, Inc. All Rights Reserved./『ナイト・マネジャー』©2015 The Night Manager Limited. All Rights Reserved./『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(c)2017 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『HAWAII FIVE-0』TM & (C) 2020 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.