猫とネズミが繰り広げるドタバタコメディアニメの名作「トムとジェリー」。

それをもう、ひたすら真剣に見つめる。2匹の子猫たちをご覧ください。

[動画を見る]

The timeless joy of Tom and Jerry even transcends species - YouTube



猫のトムのシーンでも真剣に見つめていますが、ネズミのジェリーが映った途端……。



真剣度が違う!



画面ににじり寄る2匹。

やはりジェリーを捕まえたくなるのは、猫の本能なのかもしれませんね。