【今週スタートの海外ドラマ】スタイリッシュな探偵ドラマ＆ファンタジー・ロマンス巨編がスタート

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(4月6日〜)は、ファンタジー・ロマンス巨編の新シーズンやゴールデン・グローブ賞受賞の実録ドラマが日本上陸。お見逃しなく!

4月6日(月)から4月12日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

4月6日(月)

■23:00〜(AXN)

マーク・ウォールバーグが主演を務めた同名映画をTVドラマ化。天才スパイによる卓越した狙撃と猛烈なガンアクションが繰り広げられ、FBIやCIA、シークレットサービス、ロシアの諜報機関などによる巨大な陰謀が渦巻くサスペンス満載のアクションドラマ。





■『アウトランダー』シーズン5(Hulu)

全世界で販売部数2500万部を突破したベストセラー小説を原作とする、大人のファンタジー・ロマンス巨編の新シーズン。時代はまもなくアメリカ独立戦争へと突入。その時代の変化がクレア(カトリーナ・バルフ)やジェイミー(サム・ヒューアン)をはじめ、キャラクターたちの個人的な関係にも影響してくる。

4月7日(火)

■23:00〜『私立探偵マグナム』(AXN)

トム・セレック主演で1980年代に人気を博した往年のTVドラマがリブート。豪華な別荘に居候しているアメリカ海軍特殊部隊出身のトーマス・マグナム(ジェイ・ヘルナンデス『スーサイド・スクワッド』)は、ハワイで私立探偵として新たなキャリアをスタートし、トレードマークの赤いフェラーリを乗りまわしていた。ある日、仲間のヌーゾが謎の二人組に拉致され、拷問を受けた後に死体となって発見される。

4月8日(水)

■『クリプトン』シーズン2(リリース)

"スーパーマン"の生まれる200年前の話。彼の故郷であるクリプトン星を舞台に、彼の祖父にあたる"セグ=エル"の若かりし頃の冒険譚のシーズン2がブルーレイ発売&レンタル開始。新シーズンは、宇宙征服を目論むゾッド将軍に支配されてしまったクリプトン星を取り戻すため、セグが生死をかけて戦う。

4月10日(金)

■『ビール・メーカー・ブラザーズ』(Netflix)

Netflixオリジナルのコメディドラマ。ビール工房の経営を軌道に乗せるため、犬猿の仲の兄弟ヴィルヘルムとアダムがタッグを組むことに。天才ブラウマイスターの二人は突飛なアイデアで成功を実現できるのか、それとも二人の夢はビールの泡と消えるのか。

4月11日(土)

■13:00〜『ザ・ラウデスト・ボイス―アメリカを分断した男―』(WOWOWプライム)

ゴールデン・グローブ賞ミニシリーズ/テレビムービー部門主演男優賞受賞(ラッセル・クロウ『グラディエーター』)。映画『スキャンダル』で綴られるエイルズによる女性キャスターへのセクハラ事件も描かれる衝撃の実録ドラマ。



