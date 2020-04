俳優の佐藤健が主演する、大ヒットシリーズの最新作『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』より、優しい表情を見せる佐藤演じる緋村剣心の姿を切り取った新カットが解禁された。併せて、セブンネットショッピング限定の剣心グッズ付き映画前売り券情報の詳細が発表された。本作は、和月伸宏の漫画『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』(集英社ジャンプコミックス刊)を大友啓史監督が実写化した劇場版シリーズ。「最終章」では、原作の最後のエピソード「人誅篇」をベースに、シリーズ最恐の敵・縁(新田真剣佑)との究極のクライマックスを描く「The Final」と、原作では剣心が過去を語るかたちで物語が進む「追憶篇」をベースに<十字傷の謎>に迫る「The Beginning」の2部作を描く。解禁された場面写真は、武井咲演じる薫を優しい瞳で見つめる剣心を写し出したもの。剣心の戦いの中で見せる鬼気迫る表情とは打って変わり、今までにない柔らかく優しさあふれる表情から、剣心にとって薫が特別な存在だと改めて感じることができる1枚だ。さらに、セブンネットショッピング限定の限定グッズ付き前売り券の詳細が発表。剣心をデザインした“剣心と一緒に眠れるクッション”、神谷道場を再現したアクリルジオラマスタンド、十字傷の刺繍をあしらったポーチ、剣心のモチーフをデザインしたトートバッグの4つのオリジナルグッズがセットで付属される。この限定セットやオリジナルグッズは、数量限定でセブンネットショッピングの特設ページにて予約受付中。詳細は特設ページにて。映画『るろうに剣心 最終章 The Final』は7月3日より、『るろうに剣心 最終章 The Beginning』は8月7日より全国公開。