iOS14の壁紙のリーク画像がソーシャルメディアに投稿されました。iOS14のコードから、ホーム画面で本格的なウィジェットが使用可能になる可能性も浮上しています。

TwitterユーザーDongle氏(@DongleBookPro)は、未発表のiOS14の壁紙の設定画面の画像をシェアしました。もし同氏の投稿した画像が本物であれば、壁紙は一括表示ではなく、カテゴリごとに分けられることになります。



Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkI

— Dongle (@DongleBookPro) April 4, 2020