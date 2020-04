『ビバヒル』あの人も出演！『スティーヴン・キング　骨の袋［前後篇］』4月12日（日）より放送

"モダンホラーの帝王"スティーヴン・キングが1998年に発表した小説を映像化した『スティーヴン・キング 骨の袋[前後篇]』が、シネフィルWOWOWにて4月12日(日)より放送される。妻を失った小説家は、ある湖で呪いを思わせる怪現象と遭遇する。果たして、その"ダークスコア湖の呪い"の真相にたどり着くことはできるのか?

主人公の小説家を演じるのは、1990年代半ばから2000年代前半にかけて5代目のジェームズ・ボンドを務めたピアース・ブロスナン。共演には、メリッサ・ジョージ(『エイリアス』)、アナベス・ギッシュ(『X-ファイル』)、アニカ・ノニ・ローズ(『グッド・ワイフ』)、ジェイソン・プリーストリー(『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』)と、ドラマファンにおなじみの顔ぶれが集う。監督を務めるのは、それまでにも『ザ・スタンド』『シャイニング(1997)』『スティーヴン・キングのデスペレーション』などでキング作品の映像化に関わってきたミック・ギャリス。

人気小説家マイケル・ヌーナンは、愛する妻ジョーを交通事故で失ったショックで小説が書けなくなってしまう。そこで彼は祖父が残した別荘に滞在し、執筆活動を再開することに。ダークスコア湖のほとりにあるその別荘はジョーが生前、手入れのため通っていた場所だった。やがてマイケルは、ジョーの幽霊らしき存在など、常識では説明できないような数々の怪奇現象に遭遇していき...。

『スティーヴン・キング 骨の袋[前後篇]』は、シネフィルWOWOWにて4月12日(日)深夜1:00より放送。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『スティーヴン・キング 骨の袋[前後篇]』

(C) 2011 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.