2020年はこれ以上悪くなりようがないかと思いきや、ヴェノムのシンビオートが地球に侵入したようだ。少なくとも、ベタベタした奇妙な物体を見せる動画を観た多くのTwitterユーザーは冗談半分でそう言っている。

Twitterユーザー@sunnyarkadeは以下の動画を投稿し、この変わったものの正体が分かる人がいるかと聞いている。その見た目が「スパイダーマン」のコミックや映画に登場しているエイリアン・シンビオートに似ているので、「Venom(ヴェノム)」はすぐにトレンド入りした。

Anybody know what this is? pic.twitter.com/B2dQLTm4td