無料で視聴できるドラマ10選『クリミナル・マインド』『シカゴ・ファイア』などロングラン作品から日本初放送作品まで！

外出自粛が続きそうな状況下、海外ドラマを観ておうち時間を充実させよう! 配信サービスに入らずとも無料で視聴できる作品を10作品ご紹介。これをきっかけにお気に入りの作品を見つけて、コロナに負けない充実した時間を過ごそう。※配信・放送情報は2020年4月時点の情報です



『クリミナル・マインド FBI行動分析課』

全米各地で起きる凶悪犯罪にプロファイリングで挑み犯人像を推理するエリートチームFBI行動分析課、通称"BAU"。個性的な彼らの活躍を描く1話完結型の人気犯罪捜査ドラマ。膨大なデータに基づき、犯人を「秩序型」「無秩序型」などに分類、それぞれの特徴を新たな犯罪者たちの足跡に照らし合わせることで次なる犯行を予測する。犯罪者の心を分析してその闇を暴くという捜査方法が注目を集め、予測不可能な展開が人気のドラマだ。現在RakutenTVでシーズン13まで、各第1話を無料で視聴できる。

『X-ファイル』

アメリカ連邦捜査局に極秘に保管されているX-ファイルと呼ばれる未解決事件ファイル。スカリー捜査官と優秀だが変人のモルダー捜査官とで、人智を超えた怪奇現象を捜査していく。基本的には1話完結型で進むため、初めてでも観やすい作品となっている。現在RakutenTVでシーズン1の第1話を無料で視聴できる。

『ブラックリスト』

国際的な最重要指名手配犯レッドが、ある日突然FBIに出頭。新人捜査官のエリザベス・キーンを担当にするという条件で、自身が関わってきた様々な凶悪犯罪者たちの情報、「ブラックリスト」を提供すると申し出る。レッドの真の目的は何か、なぜエリザベスに執着するのか、など物語を追うごとに徐々に明らかになっていく。現在RakutenTVでシーズン6まで、各第1話を無料で視聴できる。

『シカゴ・ファイア』

シカゴ51分署の救急隊員たちが救命活動に命を懸ける姿をエモーショナルに描く作品。消防士たちだけにとどまらず、警察、病院などとも連携したストーリーが繰り広げられ、のちに3作品のスピンオフが誕生することになる。ダイナミックな映像表現もさることながら、友情、家族、恋愛など、登場する消防士たちの人間ドラマを、時にはユーモアを織り交ぜながら組み込んでいるところも魅力の一つ。AXN海外ドラマでは4月11日(土)19:00より『シカゴ・ファイア』シーズン5とそのスピンオフ作品『シカゴP.D.』シーズン4のクロスオーバーエピソードを無料放送する。

『SUITS/スーツ』

大都会ニューヨークの大手法律事務所を舞台に、エリート敏腕弁護士のハーヴィーと天才的頭脳を持ったマイクが強者たちを相手に次々と難解な訴訟に挑んでいくスタイリッシュなリーガルドラマ。英国王室ハリー王子と婚約したメーガン・マークルの、女優として最初で最後のレギュラー作品としても知られる本作は、U-NEXTにて配信中。4月16日(木)まで第1話を無料で視聴できる。

『キリング・イヴ/Killing Eve』

英国保安局MI5の優秀な職員イヴは暗殺者の情報を集める一方、退屈なデスクワークの仕事にも、夫との生活にもどこか不満を抱えていた。そんな彼女が、互いに全く別のものに見える複数の事件が実は同一人物による連続殺人事件であることに気づき、精神疾患を患う美貌の暗殺者ヴィラネルを追い詰めていくが...。追いつ追われつの二人は互いに執着するようになり、美しく冷酷な暗殺者と優秀な捜査官とのスリリングな攻防を描くスタイリッシュかつユニークなノンストップサスペンスだ。U-NEXTにて4月16日(木)まで第1話を無料で視聴可能。

『ヤング・シェルドン』

大人気シットコムU-NEXTにて4月16日(木)まで第1話を無料で視聴可能。

『HOMELAND』

現代アメリカと国際社会に蔓延する問題を取り上げるスパイ・スリラー作品。テロリストだけではないアメリカの闇と現代社会をリアルに描き、視聴者と批評家、そしてオバマ元大統領までもが絶賛したアメリカドラマ界を揺るがした話題作。物語は主人公キャリーが勤務するCIAテロ対策センター、バージニア州ラングレーの緑豊かな郊外から始まり、一見普通の風景にはびこる病んだ現代社会と現代人の心理戦を映し出す。現在RakutenTVでシーズン1のみ、第1話を無料で視聴できる。

『ブレイキング・バッド』

平凡な化学教師だったウォルターは、ある日突然のがん宣告を受ける。余命わずかと宣告されたことから、家族に財産を残すためにドラッグ精製に手を染めるように。冴えないどこにでもいそうなオジサンが悪事に手を染め、犯罪者をも震え上がらせるような暗黒街の顔となる姿を描く。現在Video Marketでシーズン5まで、各第1話を無料で視聴できる。

『FBI:特別捜査班』

巨大都市ニューヨークを舞台に、夫を亡くした過去を持つFBI捜査官マギーが、通称"OA"こと中東系の元潜入捜査官ジダンとコンビを組み、テロ・誘拐など一刻一秒を争う緊急事態に挑む。『LAW & ORDER』シリーズや『シカゴ』シリーズを手掛けるディック・ウルフが製作総指揮を務める注目の犯罪捜査ドラマ。WOWOWにて4月18日(土)より放送予定で、第1話は無料で視聴可能。4月4日(土)20:00より放送する。

