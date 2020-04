新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今週も多くの映画の公開延期が発表された。週末の不要不急の外出自粛要請により、週末の休館を決める映画館が増えたこと。また、ハリウッド映画の場合、全米での公開時期が延期となったことを受け、日本公開が延期となるケースも多い。感染拡大の影響が長引く可能性も高く、映画業界も先の見えない状況となっている。今週、公開延期が発表された主な作品は次の通り。4月3日(金)発表映画『トップガン マーヴェリック』7月10日から延期映画『未来へのかたち』7月3日から延期4月2日(木)発表映画『HOKUSAI』5月29日から「2021年予定」に延期映画『フェアウェル』4月10日から延期4月1日(水)発表映画『太陽は動かない』5月15日から延期映画『甘いお酒でうがい』4月10日から延期映画『イン・ザ・ハイツ』今夏から延期3月31日(火)発表映画『ポップスター』4月3日から延期映画『チア・アップ!』4月10日から延期映画『海辺の映画館−キネマの玉手箱』4月10日から延期映画『キスカム!〜 COME ON,KISS ME AGAIN !〜』4月3日から延期3月30日(月)発表映画『ステップ』4月3日から延期映画『デッド・ドント・ダイ』4月3日から延期