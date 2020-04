劇場版『ダウントン・アビー』が早くもブルーレイ＆DVDリリース決定！

全世界に旋風を巻きおこした大ヒットテレビシリーズのスタッフ&キャストが再集結し、全米初登場No.1を獲得した映画『ダウントン・アビー』。今年1月に全国公開された劇場版『ダウントン・アビー』が早くもお茶の間にやってくる。6月3日(水)よりブルーレイ&DVDリリースされることが決定した。同日レンタルも開始となる。



本作は、2010年の放送開始以来、ゴールデングローブ賞やエミー賞に輝き、世界200以上の国と地域で大ヒットした傑作TVシリーズの映画化。脚本はアカデミー賞脚本賞受賞歴を誇るジュリアン・フェローズ。キャストはアカデミー賞受賞女優のマギー・スミスほか主要キャストのほとんどが勢ぞろい。配給会社フォーカス・フィーチャーズ史上最高のオープニングとなる華々しい記録を打ち立て、日本でも熱烈なダウントニアン(=ダウントン・アビーのファン)が待望する中、今年の正月映画として公開され、リピーターの多さが話題を呼んだ。

英国王夫妻がダウントン・アビーを訪問する、というスペシャルなストーリーと、美術、衣装などの総てが圧倒的なクオリティのドラマティックな世界観。舞台はTVシリーズ最終回から2年後の1927年。英国王夫妻のダウントン・アビー訪問という一大事に、階上の伯爵一族も階下の使用人たちも「最高のおもてなしを」と準備を始める。日本でも英国ロイヤルファミリーのニュースがメディアを賑わせている今、関心の高い設定は、TVシリーズ未見者でも十分楽しめる要素がたっぷりだ。



劇場版の続編製作についても既に噂が立つほど人気のある公式商品ページ(http://downtonabbey-tv.jp/)まで。

(海外ドラマNAVI)

Photo:劇場版『ダウントン・アビー』発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント(c) 2019 Universal Studios. All Rights Reserved. Downton™ and Downton Abbey® ©2019 Carnival Film And Television Limited.