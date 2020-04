飛行機ではしばしば、客室乗務員が乗客に小さなサプライズをすることがあるが、海外では養子縁組をした夫婦が客室乗務員の計らいで乗客から祝福を受けた。アメリカ・コロラド州からカリフォルニア州に向かう飛行機の中で、養子縁組をしたばかりの33歳の男性と35歳の女性の夫婦が乗客から祝福されたと、海外ニュースサイト『Daily Mail Online』と『TODAY』が2月15日までに報じた。報道によると、夫婦は養子縁組をしたばかりの生後8日の娘と共に、サウスウエスト航空に乗り、自宅に帰っていたそうだ。フライトの途中、娘のおむつを替えるため、夫婦はトイレに行った。夫婦はおむつ台の使い方について客室乗務員に尋ねたが、その時、客室乗務員と「9年間かけて、養子縁組で授かった子を初めて家に連れて帰る」と短い会話を交わしたそうだ。夫婦から話を聞いた客室乗務員は、同僚に協力を得て、機内でベビーシャワーをすることにした。客室乗務員は夫婦にお祝いの許可を得た後、機内アナウンスで「現在、私たちが乗っている飛行機には養子を経て親になったご夫婦とお子さんが搭乗しております。全員でベビーシャワーでお祝いしましょう」と呼びかけた。乗客からは拍手と歓声が上がったそうだ。その後、客室乗務員は乗客全員にペンとナプキンを配り、ナプキンに夫婦へのメッセージを書くようにお願いした。ペンとナプキンを配ってから10分後、客室乗務員の合図で乗客がナプキンを投げて夫婦を祝った。投げられたナプキンは客室乗務員が拾い集め、夫婦に渡した。ナプキンには多くの祝福の言葉が書かれていたという。このニュースが世界に広がると、ネット上では「心温まるニュース。今日嫌なことがあったけど癒された」「客室乗務員の計らいも素晴らしいけど乗客も素晴らしい」「私だったら養子のことを乗客に知られるのは違和感がある」などの声が挙がっていた。今回の夫婦は養子縁組をするまでに9年かかったというが、アメリカでは養子縁組までのプロセスがいくつかあり、養子縁組までに多くの時間を費やすこともあるという。アメリカの養子縁組を支援するニュースサイト『American Adoptions』によると、養子縁組を希望したら、専門家による在宅調査があり、専門家から養子を迎えられると認められた後に、養子の機会を待つ待機リストに名前が載るそうだ。ここまでに平均6か月かかるという。その後は、希望する養子と巡り合う機会を待つが、養子縁組にかかる時間は夫婦が希望する性別や国籍によって異なるため、平均は出しにくく、1年以内に決まることもあれば数年かかることもあるそうだ。3年以上かかるケースも珍しくないという。養子を迎え入れる早さは、広告代理店を雇って夫婦のプロフィールを作ったり、専門の弁護士を通すことで早くなる傾向にあるという。なお、アメリカ国内の養子を支援する団体によるサイト『Creating a Family』によると、2020年に1人の縁組にかかる費用は、弁護士費用なども含めると約4万〜4万5000ドル(約430万円〜480万円)と予想されるそうだ。長年かけて娘を得た夫婦にとって飛行機内での出来事は、忘れられないものになったことだろう。記事内の引用について「Proud parents flying home with their newly-adopted baby are thrown an impromptu baby shower on the plane - with 60 strangers writing sweet notes for them on Southwest Air napkins」(Mail Online)より https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8004491/Parents-flying-home-newly-adopted-baby-thrown-impromptu-baby-shower-plane.html「Strangers on plane throw baby shower for couple flying home with adopted newborn」(TODAY)よりhttps://www.today.com/parents/strangers-plane-throw-baby-shower-couple-flying-home-adopted-newborn-t174069「How Long Does it Take to Adopt a Child?」(American Adoptions)よりhttps://www.americanadoptions.com/adopt/how_long_is_the_wait「Adoption in the US 2020: How Many? How Much? How Long Do They Take?」(Creating a Family)https://creatingafamily.org/adoption-category/adoption-blog/adoption-cost-length-time/