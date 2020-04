4月10日公開予定だったアニメーション映画『プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第1章』の公開延期が決定した。

今回の延期は新型コロナウィルス感染拡大にともなう各行政機関の発表や方針をうけ、観客の安全と健康を鑑みた結果の決定。延期後の公開予定は、日程が決まり次第公式ホームページや公式SNSで発表される。

また、公開延期にあたって4月5日に予定されていたテレビシリーズの一挙配信および、配信番組「プリプリ秘密ミーティング すーぱー」も中止されることとなった。

本作は、2017年に放送されたテレビアニメ「プリンセス・プリンシパル」のその後を全6章構成で紡ぎ出す劇場版の第1弾。19世紀末、王国と共和国に分断されたロンドンを舞台にスパイたちの活躍を描く。

ほかにも、『フェアウェル』『デッド・ドント・ダイ』『エジソンズ・ゲーム』『ポップスター』『チア・アップ!』『ステップ』『キスカム!〜COME ON, KiSS ME AGAiN!〜』『甘いお酒でうがい』『海辺の映画館−キネマの玉手箱』『ハンターキラー 潜航せよ』4DX、『機動警察パトレイバー THE MOVIE』4DX、『ムヒカ 世界でいちばん貧しい大統領から日本人へ』など、4月に公開を予定していた多くの作品が公開延期を発表している。(編集部・吉田唯)