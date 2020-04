■「侵入禁止テープ」がジャケットに

■Tシャツからわかるアイデンティティ

■一番苦労したのが“戦闘着”

■『紳士は金髪がお好き』のオマージュ発見!

■ブラピからインスパイアも!?

映画『スーサイド・スクワッド』のヒットによって、ハロウィン仮装の定番となったハーレイ・クイン。そんな彼女を主人公にした『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』が3月20日より公開されました。今回は、前作よりもパワーアップしたコスチュームの魅力を探ります!(文=辰巳JUNK)「ここまでファッションの時代精神を反映したスーパーヒーロー映画は初めて」とキャシー・ヤン監督が太鼓判を押す『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』のコスチュームは、モダンなストリート・ファッションというだけでなく、ひとつひとつに深い意味が込められています。たとえば、副題「BIRDS」が意識された鳥の羽根のようなフリンジ・ジャケットは、警察が捜査現場に張る「侵入禁止テープ」からつくられたDIYアイテム。社会のルールなんて気にしないハーレイのパンク精神をあらわした衣装です。ペットのハイエナの首輪をふくめたアクセサリー類にしても、釘や鎖など、アナーキーなパンク・ロック・テイストが鍵に。カジュアルなTシャツ・スタイルもはずせません。前作『スーサイド・スクワッド』では、恋人ジョーカーの愛称「プリンちゃん(“PUDDIN”)」を示す首輪のようなチョーカー、そして「パパの小さな怪物(“Daddy’s Lil Monster”)」とプリントされたTシャツを着用していたハーレイ。いわば「強力な男性の恋人」ポジションにアイデンティティを見いだしていた彼女ですが、今回、なんとそのジョーカーと破局! 元恋人への未練を断ち切り、個人として生きることを示すコーディネートこそ、自分の名前が書かれた「ハーレイ・ファッキン・クイン」Tシャツなのです!ライアン・ゴズリング主演作『ドライヴ』やレディー・ガガ主演『アリー/スター誕生』も手掛けた本作のコスチューム・デザイナー、エリン・ベナッチが一番苦労したというのが、ハーレイの戦闘着。コミック版のトレードマークである赤と黒のカラーリングも候補に挙がったようですが、いくつものサンプルを精査した結果、夜の世界で光り輝くゴールド・レザーなボディースーツに決定したそう。エリンが重視した「動きやすく戦いやすいアクティブ・ウェア」要素が強い一着で、作品テーマであるハーレイの「覚醒」を強調するグリッター仕様になっています。惜しくも戦闘着には採用されなかった原作ハーレイの赤黒カラーは、序盤のローラーダービー衣装として登場するのでお見逃しなく。ポップカルチャーからの引用も並んでいます。ミーガン・ジー・スタリオン&ノーマニによる主題歌「Diamonds」のミュージック・ビデオにも登場するように、1953年のミュージカル映画『紳士は金髪がお好き』のマリリン・モンローをオマージュしたシークエンスも豪華絢爛。ここでは、マリリンが着たピンクのドレスが、アクティブなハーレイらしい赤いパンツ・スタイルに大胆アレンジされています。ちなみに、主題歌「Diamonds」自体、マリリンが歌った「Diamonds Are A Girl’s Best Friend」のリブートとなっています。そのほかにも、ハーレイの仲間となるブラックキャナリーの70年代風ステージ衣装は、シンガーソングライターFKAツイッグスによるジュエリー重ねづかいが参考にされたよう。暗殺者ハントレスの全身ブラックな戦闘着は、日本の「サムライ」バイブが意識されたとか。プロデューサーも勤めたハーレイ役マーゴット・ロビーは、1999年の映画『ファイト・クラブ』でブラッド・ピットが着用したピンク・バスローブのような「カラフルで奇抜だが現実世界と地つづきのファッション」を志したようです。ダークな女性たちが共闘する『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』の衣装テーマは、ずばり「楽しさ、解放、自由、パーティー要素で形成されたガール・ギャング」。前述したとおり、現行のストリート・ファッションや「動きやすさ」が重視されたコスチューム群なので、移動の多いハロウィンなどのコスプレにも最適です。映画ラストでお目見えされるハーレイのブルー・ジャケットには「気づいたら笑える絵柄」が入っているそうなので、ぜひともチェックしてみて!