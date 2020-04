いつも通りに働かざるを得ない人

フランス全国がロックダウンされてから2週間が過ぎた。死んだように静かな街を1日に一回歩き、あとはラジオやネットなどで情報を収集している。

私は、フランスのパリ郊外に家族4人で暮らしている。夫と子供二人、そして私だ。

子供たちも私たちも、友人たちとはテレビ電話でつながっているが、対面で他人と会う機会はほとんどなくなった。そんな中でふと、家族以外に最後に直接対面で会話をしたのは誰だっただろうかと考えた。

それは数日前に行ったスーパーのレジ打ちのお兄さんだった。全ての店やサービスがストップした閑散とした街でも、食料品店はずっと営業を続けている。いま唯一、対面で会話ができる他人はレジ係の人だ。

3月21日、パリのスーパー〔PHOTO〕Gettyimages

異常事態に陥ったこの状況下でもテレワークに切り替えるという選択肢もなく、職場に赴いて働いている人々がいる。上記のようなスーパー・食料品店などの店員、医療関係者はもちろんのこと、農業従事者や工場の労働者たち、さらには清掃員、交通業界、エネルギー業界などで働く人々だ。

自宅で就学前の幼児を預かる「保育ママ」と呼ばれる人々も仕事をしている。息子の友人の母は保育ママをしているのだが、彼女はロックダウン後も毎日働いていると電話で話していた。テレワークに切り替わった親たちが家で集中して仕事ができるようにと、保育ママのもとには相変わらず子供たちが預けられていたのだ。

しかし彼女のアパートも決して大きいわけではないし、学校が閉鎖になっているので自分の子供もいる。外食業に携わる彼女の夫も仕事がストップしてしまい家にいて、自宅の環境はこれまでに比べて決していいとは言えない。しかしそんな困難な状況でも、感染のリスクと隣り合わせの場所で(子供から感染させられないとも限らない)、いつもよりもさらに厳しい条件で仕事を続けているのだ。

そういえば、同じ建物に住む長距離トラックのおじさんは普段から忙しそうだが、さらに忙しくなったのか、まったく姿を見かけなくなった。毎週同じ曜日の朝に聞こえてくるのは、ゴミ収集車の音だ。車の通る音も、道ゆく人々の笑い声も消えた生活の中で、以前と変わらず、同じように聞こえてくる数少ない音の一つだ。また、私たちの暮らすアパルトマンにはこれまでと変わらずに、清掃の人が来てくれている。

スーパーでレジ打ちをしている知り合いに聞くと、幼い息子がいるけれども、相変わらず仕事に行かなければならないという。私が言葉を交わしたレジのお兄さんも、「こんな状況だから、普段以上に働いているんだ」と言う。家庭の事情などから欠勤率も高くなっている中、レジ打ちを続ける人々は毎日、不特定多数の人たちとの接触を余儀なくされている。

進む「ヒーロー化」

そんなレジ係の彼ら/彼女らは、ジワジワとフランス社会でヒーローのように言われ始めた。

マクロン大統領の演説が象徴的だった。第一線で戦っている医療関係者を称えると同時に、レジ係の人たちも異常事態のフランスのために「第二戦」で働く人々であるとして、大統領自ら感謝の意を表したのである。

「私は(この状況下で)第二線で働く方々に感謝の意を表したいと思います。(…)それは、農業従事者、食品業界に携わるすべての方、生活必需品を取り扱う店で働く方、配達人、レジ係です。彼ら・彼女らは、戦っているフランスが生きていくために働いているのです。時には彼ら・彼女らも自分たち、そして家族のために不安を抱いているということもよく承知しています。ですから、今夜はこうして心から感謝をお伝えします。また、国家は皆様を全面的にサポートいたします」

〔PHOTO〕Gettyimages

これまでは人々の目に止まりにくかった仕事をする人々が、こうして大統領に感謝されるようになったのである。

その流れはSNSでも見られる。スーパーに来る客に感謝され、それに感動をして涙を流すレジ係の姿に、芸能人が「本当に感謝」というコメントとともにツイートし、それがバズるなど、脚光をあびている。

しかし当事者たちは当惑しているようだ。あるレジ係の店員は、これまでは客が自分の子供に向かって「ちゃんとお勉強しなきゃ、この人のようになっちゃうからね」と囁くのを聞いたりしていたような状況だったのが、一気にヒーローのように言われ、毎日感謝される状況に戸惑っているという報道もあった。そして彼は同時に、崇められたとしても、いつ感染するかもわからない中で仕事に向かうことは、本当はとてもつらいことでもある、と訴えているという。

先日、50代のレジ係のアイーシャさんが新型コロナで亡くなったというニュースも反響が大きかった。

フランスではレジ係をしていた女性(Anna Samさん)が2007年にブログを開設し、一躍有名になった。彼女がそのブログの中で訴えていたのが、この仕事に携わる人々はもはや周囲の人にとっては存在すらしていない、という点だったのだが、今回の封鎖により、一気に彼ら/彼女らの存在は可視化され、普段どれだけそうした人々の恩恵を受けていたかが明らかになった。

ヒーロー化への疑問の声

現場仕事に携わる人たちへの称賛や感謝が目立ち始め、注目が集まるようになった一方で、彼らを褒め称え、自己犠牲でもしているかのように「ヒーロー化」することに関しては、疑問視する意見もある。

フランスでは、夜8時になると人々が窓を開けて医療関係者に感謝の意を表して拍手をするというのが恒例化している。たしかに、いつもとは比にならない仕事量とリスクを背負わされている人々に私たちができることはこれくらいしかない。夜8時にたくさんの拍手の音が聞こえてくるのは感動的ですらあると私も感じる。

しかし、実際に彼ら/彼女らはこうしてヒーローのように言われることを求めているのだろうか、とフランスのメディア、Mediapartにブログを書いているテオ・ポルテ氏(Théo Portais)氏は問うている。大統領が自ら、彼ら/彼女らをヒーローと仕立てるのはあまりにも安易ではないか、と。

なぜなら、これまでフランスの公共医療システムは予算が削られ、労働条件の悪化も著しかったからだ。かなり前からこの医療システムが崩壊する危険性について、医療従事者たちが中心となって政権に訴え続けてきた。

これまでの政策の問題点のしわ寄せをもろに受けている人々を掌を返すかのようにヒーローとして崇め、「自分を犠牲にしてまで働く人々」というイメージを付与してしまうことは、問題の本質を見えなくさせてしまうというわけだ。

コロナウイルスの対応に追われるフランスの病院〔PHOTO〕

同じことはもちろん、スーパーなどのレジ係についても言える。社会学者のドミニック・メダ氏は、インタビューの中で、特に女性が多いセクター(レジ係の9割は女性、ケア業界も女性がマジョリティ)で彼女たちが低い報酬で仕事をさせられていることを指摘している。と同時に、その理由の一つに、彼女らに求められる能力は「自然」のものであるという認識が広まってしまっていることがあるという。

癒すこと、笑顔を向けること、親切に対応することは女性の生得の能力だから、それほどの給与を支払わずともその力を発揮してもらえるというわけだ。

彼女(彼)らをヒーロー化してしまうことで、労働条件の悪さや報酬の低さ、そして社会的な認知度の低さに関する問題に蓋をしてしまう可能性があるというのは、個人的にも一理あると思う。

浮き彫りになる階層

哲学者のマリ=ジョゼ・モンザン(Marie-José Mondzain)はウイルスが我々みんなを襲ったことは間違いないが、それはすべての人々を平等に襲ったわけではないと言う。

「確かにウイルスは我々を脅かしているが、我々を平等に脅かしているわけではない。生活条件の不平等がウイルスの毒性の度合いと、生き延びる上での脆弱性を左右している。(…)それは民主主義が疫病よりもずっと前にすでに対処すべきであった、不安定な職についている人々、ホームレス、病人、障害者たちの脆弱性をより明確化し、より耐え難いものにしているのだ」

封鎖された社会では、これまでも存在していたのに見えづらくなっていた不平等、あるいは人々が見ることをどこかで拒否していたような不平等が、一気に可視化されてきた。

3月21日のパリのスーパー〔PHOTO〕Gettyimages

そして、隠されてきた社会の構造、そして階層というものがはっきりと見えるようになってきたとも言えるかもしれない。

前出の社会学者・メダ氏もインタビューの中で、このような状況下で、特権的で高収入を得ていた人々はあっという間に存在感を失い、今までは誰の目にも止まっていなかった職に就いている人々が、生活を支える人々として注目され、そして誰にとっても役に立っていることが明らかになったという。

ロックダウンの中で、清掃の人が来なくなれば一気に道や住居も不衛生な場所になるだろうし、そもそもスーパーの機能が止まってしまえば生きていくことすら危うくなる。

ではこの非常事態が一旦緩和した時に、社会のシステムが変化するのだろうか。この問いに対してメダ氏は、特権的な職業につく人々は高収入なだけではなく権力も持っているため、システム全体が突然ポスト・コロナ時期に変化するのは難しいだろうとしつつ、もはや呆れるほど不条理な収入の差に関しては議論すべきだろうとする。これまで社会で顧みられなかった人々の職業が社会的に最も役立つとなれば、それなりに見合った収入があるべきなのだ、と。

また、公共ラジオFrance interの「ウイルスと階層ディスタンシング」という記事の中で、経済ジャーナリストのドミニク・スー氏(Dominique Seux)は、家という、ある意味で守られた場所に篭り、パソコンを使えば仕事ができてしまう人々に対して、工場やスーパーなど、ウイルスという危険と隣り合わせの職場にどうしても赴かなければならない人々がいるという不平等について指摘をしている。

ちなみにロックダウンの直前に、パリとその周辺地域からなんと、およそ100万人が田舎(セカンドハウス等)に向けて流出したという統計があるのだが、こうして「ウイルスから逃げられる」程度裕福な人々と、そうではない人々の格差がフランス社会で、特に都市部においてはっきりとしてきたのは確かだろう。

スー氏は、医者など、社会階層で言えば上層部に位置する職業の人々も第一線にいるわけだから、必ずしも階層とウイルスによる被害可能性が一致しているわけではないとしつつも、一方でティエリー・ペシュ氏(Thierry Pech)の「階層間の距離」というコンセプトを引き、それぞれの階層の間にある距離感が明確になったのではないだろうかという。

社会の視点が変わった

イギリスのジャーナリストで経済学者のデイビッド・グッドハート氏(David Goodhart)は著書「The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics (2017)」の中で、グローバル化した現代社会には、《Anywhere(あちこち)》と《Somewhere(ある場所)》という二つのカテゴリーがあると指摘している。

Anywhereたちは、数の面ではマイノリティでありつつも、その社会と文化を支配している。彼らは世界を股にかけて仕事をし、自己のアイデンティティは「ウェアラブル」――つまり世界のどこに行っても適応するよう「着脱可能」で――そのネットワークや権力を活かして、満足のできる生活を送ることができる。

ところがその一方、Somewhereと呼ばれる人々は、ある土地に密着した生活をしている。思うに、今回のロックダウンで可視化されて、「役に立つ」と言われるようになった人々の大半はこのカテゴリーの人々だろう。グッドハート氏によれば、彼らにあるのは世界中に広がるネットワークではなく、自分の家族。従って、自己のアイデンティティも土地やそこに暮らす人々と密接に結びついている。

そんな中で、マイノリティであるAnywhereたちが政治や社会、文化面での変革に関しての決定権を持っているという不平等な構図があり、これこそがイギリスやフランス、アメリカの民主主義を脅かしているとグッドハート氏は指摘している。

グローバル化に伴い、すべてがものすごいスピードで過ぎ去っていく世界は、Anywhereの視点が中心化されていた。それがロックダウンをきっかけに、このsomewhereの視点に切り替わった側面があると言えるのではないだろうか。世界は決してAnywhereだけで回っていたわけではなかったとフランス社会が改めて気づかされているのだと思う。

この世界の流れが突然止まってしまったようなこの不思議な期間。これまで見えていなかったものが見えてきた。世界が「通常」に戻る(かどうか、現在かなり議論があるが…)時、私たちはこの社会をどうするのか。この期間で見えてきた景色を忘れてはいけないのだろうと思う。