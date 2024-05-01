¡ÖÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë½ÅÍ×¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¡ÖÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×(¥³¥¢¥È¥ì)

¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤³¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¥¤­¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£(¾Ð)

¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤Î»ä¤ÎÅú¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢

(Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë)ÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
(ÂÎ´´¥È¥ì¤¬¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤Þ¤¹)

¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¶Ú¥È¥ìÎò30Ç¯¤Î¡Ö¶Ú¥È¥ìÇî»Î¡×¤¬ÅÁ¼ø¡ªÊ¢¶Ú¤ò¥Ð¥­¥Ð¥­¤Ë³ä¤ë¤Ê¤é¤³¤ì¡ª

ÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¡¡»ä¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢

´ðËÜÅª¤Ê¡Ö¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ä¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ä¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É (¥Õ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¥È)

¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡Ö¥×¥é¥ó¥¯¡×¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤³¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å (¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å)Ìîµå¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÂÎ´´ (¥³¥¢) ¡×¤È¤Ï¡©

°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÇØ¹ü¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù·²¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£
(Ê¢¶Ú·²¡¢ÇØ¶Ú·²¡¢¹üÈ×Äì¶Ú·²¡¢¸Ô´ØÀá¶þ¶Ú·²¡¢²£³ÖËì¤Ê¤É)

¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©

¡Ö¹øÄÇ¤Î¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£ (°ÂÄêÀ­) ¸þ¾å¡×¤Ê¤É¡£
(¥¬¥Ã¥Á¥ê¸Ç¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°Åª¤ÊÎÏ¤Ë¤è¤ë°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¹øÄÇ¤Î²á¾ê¤ÊÆ°¤­¤òËÉ¤¤¤À¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹)

1. ¹øÄÇ¤Î½ý³²¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º (¥±¥¬Í½ËÉ)
2. ÎÙÀÜ¤¹¤ë¶»ÄÇ¤ä¸Ô´ØÀá¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£(²ÄÆ°À­)¸þ¾å
3. ²¼È¾¿È¢Î¾åÈ¾¿È´Ö¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÅÁÃ£¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¤¹¤ë

¤Ê¤É¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÀá¤È¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÀá¤Ï¸ò¸ß¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£

¶»ÄÇ¢ª¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÀá (²ÄÆ°À­)´Ý¥ì¥Ã¥É
¹øÄÇ¢ª¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÀá (°ÂÄêÀ­)´Ý¥Ö¥ë¡¼
¸Ô´ØÀá¢ª¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÀá (²ÄÆ°À­)´Ý¥ì¥Ã¥É

¶»ÄÇ¤Î²ÄÆ°À­¤ÎÉÔÂ­
¢ª ¹øÄÇ¤¬É¬Í×°Ê¾å¤Ë²ÄÆ°
¢ª ÄË¤ß¤Ë·Ò¤¬¤ë

ÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©

¡ÁÆ°ºî¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Á
1. ¶þ¶ÊÊý¸þ¤ØÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º(Á°Êý)
2. ¿­Å¸Êý¸þ¤ØÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º(¸åÊý)
3. Â¦¶þÊý¸þ¤ØÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º(Â¦ÌÌ)
4. ²óÀûÊý¸þ¤ØÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º (²óÅ¾)

¡Á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÍÍ¼°¡Á
(1)¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
¶ÚÎÏ¸þ¾å¤Î°Ù¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
(¥³¥ó¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢¥¨¥­¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤ë)

Îã. (1)
1 ¥·¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
2 ¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó
3 ¥µ¥¤¥É¥Ù¥ó¥É
4 ¥í¥·¥¢¥ó¥Ä¥¤¥¹¥È

(2)¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
»ÑÀªÀ©¸æ¤Î°Ù¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
(¥¢¥¤¥½¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢¥¨¥­¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤ë)

Îã. (2)
1 ¥×¥é¥ó¥¯
2 ¥ê¥Ð¡¼¥¹¥×¥é¥ó¥¯
3 ¥µ¥¤¥É¥×¥é¥ó¥¯
4 ¥Á¥ç¥Ã¥×&¥ê¥Õ¥È

¤³¤ÎÍÍ¤Ë¡¢Æ°ºî¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÍÍ¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ8¼ïÎà¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

Á´¤Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÉ¬¤ºÊ¬Îà½ÐÍè¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊ¬ÎàÊýË¡¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÁªÂò¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¡Ö¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¡×¤Î°Ù¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡©

¡¡¤¤¤¨¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¶ÚÎÏ¡×¤¬ÉÔÂ­¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢³°Åª¤ÊÎÏ¤ËÄñ¹³¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£

¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Î°Ù¤Ë¤Ï¡¢¶ÚÎÏ¸þ¾å¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£

¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢

¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢

¡ÖÂÎ´´¤Î¶ÚÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£Ç½ÎÏ¤âÃÃ¤¨¤ë¡×

Î¾Êý¤È¤â½ÅÍ×¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£

¡ÁºÇ¸å¤Ë¡Á

¡¡ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÅÚÂæ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£(µ¡Ç½ÅªÆ°ºî)¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¾å¤Ë¡¢

¶ÚÎÏ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É (¥Ñ¥ï¡¼)

¥¹¥­¥ë (¶¥µ»µ»½Ñ) ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(¶¥µ»µ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï´ðËÜÅª¤Ë²ðÆþ¤·¤Þ¤»¤ó)

¤·¤«¤·¡ª

¥×¥é¥ó¥¯¤ä¥·¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦¤è¤ê¤â¼«ÂÎ½Å¤è¤ê½Å¤¤Éé²Ù¤Ç¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ä¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¤ò¹Ô¤¦Êý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤ÉÂÎ´´¤ò°ÂÄê(¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£)¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¤½¤ì¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¡ÖÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â»Í»è¤Î¶ÚÎÏ¤¬ÉÔÂ­¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Îã¤¨¤Ð¡¢100kg¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡¢150kg¤Î¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¤¬½ÐÍè¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¡£

¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢ÂÎ´´¤Ë²Ã¤¨»Í»è¤Î¶ÚÆù¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢µ¡Ç½Åª¤ËÂÎ´´¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¶ÚÎÏ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©
(Â¦¶þ¡¢²óÀûÊý¸þ¤ÎÆ°ºî¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤ÐÊÌÅÓÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬)

[Ê¸¡§shibuya sankak¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼]

¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£