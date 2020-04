◆SHIBUYA109、臨時休館を発表

◆コメント全文

【モデルプレス=2020/04/01】東京・ 渋谷 の「SHIBUYA 109 渋谷」および「MAGNET by SHIBUYA109」の運営会社は1日、 新型コロナウイルス 感染予防と感染拡散防止のため、4日〜12日まで両施設を臨時休館すると発表した。「お客様ならびに従業員の新型コロナウイルス等の感染予防および拡散防止のため」とし、4日〜12日の期間、SHIBUYA109渋谷、MAGNET by SHIBUYA10とも、臨時休館すると発表。また、13日以降については営業時間を11時〜18時に変更するという。「多くの若年層のお客様にご来館いただいている両施設の休館によって、お客様に感染拡大防止の重要性や外出自粛によりご自身と大事な方を守ることができるというメッセージをお伝えできることを願っております」とコメント。なお「レストラン等、一部店舗の営業時間が上記と異なる場合があります」「今後の状況次第で、4月13日以降の営業日・営業時間を変更する可能性があります」「2020年4月1日15時時点の情報です。営業時間について変更がある場合は、各施設のホームページにてお知らせいたします」としている。(modelpress編集部)新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時休館のお知らせ株式会社 SHIBUYA109 エンタテイメント(本社:東京都渋谷区、社長:木村 知郎/以下、当社)は、当社が運営する商業施設「SHIBUYA109渋谷」および「MAGNET by SHIBUYA109」において、2020年4月4日(土)〜12日(日)の期間、お客様ならびに従業員の新型コロナウイルス感染予防および拡散防止のため、下記のとおり 臨時休館とすることをお知らせいたします。上記の目的に加えて、多くの若年層のお客様にご来館いただいている両施設の休館によって、お客様に感染拡大防止の重要性や外出自粛によりご自身と大事な方を守ることができるというメッセージをお伝えできることを願っております。お客様には大変ご不便とご迷惑をおかけしますが、どうかご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。【Not Sponsored 記事】