ハロー!プロジェクトの5人組アイドルグループ・こぶしファクトリーが、30日、ラストライブ『こぶしファクトリー ライブ 2020 〜The Final Ring!〜』を開催し、約5年4ヵ月にわたる活動を終了した。公演は東京・TOKYO DOME CITY HALL にて予定されていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、無観客での実施に。ライブの模様はCSテレ朝チャンネル1で生中継されたほか、全国でのライブビューイングも実施され、映像を通して全国のファンに見守られる形でのライブとなった。こぶしファクトリーは辛夷(こぶし)の花がグループ名の元になっているが、歌い回しの“コブシ”にも力を入れた、重低音ビートから衝き上げていく歌唱パフォーマンスにおいても抜きん出た底力を持っているグループ。オープニングでは紗幕の向こうからロックアンセム「Yes!We are family〜こぶし ver.〜」で力強く拳を突き上げ、「念には念(念入りVer.) 」で会場の熱を上げたあと現体制初のシングル曲「これからだ!」でステージを煌めかせた。ピアノも交えたジャジーなメロディに、パワフルな歌唱力で聴かせる「Come with me」、スピーディな EDM に切ない感情をのせた「好きかもしれない」と披露した後には、MCでリーダーの広瀬彩海が「無観客ライブになってしまったことがすごく残念ですし、皆さんに会いたい気持ちでいっぱいなんですが、全国にこぶし魂を見せつけてやりたいと思います! 皆さん一緒に伝説を作りましょう」と呼びかけた。浜浦彩乃は会場の第一印象を「“日本武道館じゃん”と思った」と語り「自分の脳内でみんなを映し出さないと」と心構えをコメント。周りも「満員以上の人がきてくれたよー!」と声をあげて盛り上げていく。MC開けには、最初で最後の挑戦となるアカペラメドレーを披露。井上玲音のボイスパーカッションにあわせ他4人がボーカルとコーラスを重ね合わせるメドレーはノンストップで7分近くに及んだ。また、中盤ではハッシュタグ「#こぶし 330」「#こぶし伝説」を用いてSNSからの視聴者コメントを拾いながらトークする場面も。ライブ中にはハッシュタグが ツイッタートレンドで1位を達成し、メンバーもファンからの反応コメントに全員はしゃいだ喜びの声をあげた。「青春の花」では思い出の映像をバックに、5人が歩んできた道のりを春の歌にのせてしっかりと届ける。感動的なVTRから流れるように5人がラーメン屋へと入っていく映像で突入したのはデビューシングル曲「ラーメン大好き小泉さんの歌」を披露。ライブ後半戦は持ち曲の中でもコミカルな楽曲を詰め込んだメドレーを披露し、「ドスコイ!ケンキョにダイタン」からファンへエールを送る7曲を一気に駆け抜けた。パワフルな「押忍!こぶし魂」、コールアンドレスポンスの熱さが売りながら、この日ばかりは各メンバーからのコールに胸が熱くなる「懸命ブルース」、マイクスタンドを用いての「明日テンキになあれ」、野村みな美が「ラストスパートです。燃え尽きますよー!」と煽りを入れての「亀になれ!」、本編ラストにはラストシングル曲「スタートライン」が華を添えた。アンコールではメンバー5人が白いドレスに身を包んでステージへと登場。ライブタオルを掲げながら「明日の私は今日より綺麗」を歌い上げ、一人一人が感謝のメッセージを残した。ハロー!プロジェクトに残ることを決めた井上は「こぶしをいつ再結成してもいいように私が居場所を作りたいと思ってます。今日が新たなスタートラインなんで、まだまだ私の成長は止まらないよって宣言します。これからも5人をよろしくお願いします」とコメント。芸能界を引退する和田桜子は「皆にとっても感謝しています。グループとしては雨降って地固まれて、(磨いた泥団子のように)ピカピカ感を出せました。これからは”一般人(こぶしファクトリー)”として生きていきます。ありがとうございました」と伝えた。女優・モデルとしてソロで活動していく浜浦は「こぶしのライブが一番好きでした。本当に楽しくて、ライブに対しての思いが一つなんです。こぶし組の皆さんの思いが伝わってたからかな。これから、いろんなことに挑戦して新たな自分の可能性をつなげていきたいと思います」とあいさつ。海外留学を決めた野村みな美は、「開演前に強気な言葉を言い聞かせるこぶしが好きでした。私は一人でもやるぞ!という人間ですが、みんながそう言ってくれることで無敵になった気がしました。これまでマイペースすぎる私を支えてくださったみなさん、ありがとうございました」手紙を読み上げた。そして所属事務所を離れ、しばらくフリーになることを決めているリーダーの広瀬は、「寂しくて寂しくて仕方ないです。でも、いつか皆に会えるように頑張らなきゃいけないと思っています。これからは前を向いて、こぶしファクトリーらしく歩いていきます。5年間本当に幸せでした。幸せな時間をどうもありがとうございました」と泣きながらも感謝の想いを伝えた。これまで想いを歌にのせて届けてきたこぶしファクトリーが、グループにとって象徴的なナンバーである「辛夷の花」を歌い上げる。最後は全員で円陣を組み、こぶしファクトリーらしく“笑って、歌って、踊って、跳んで、元気になれる”前向きなナンバー「シャララ!やれるはずさ」で幕引き。メドレー含む全34曲を完走し、5人は高らかに「こぶしは永久に不滅です!」と声をあげステージを降りた。■ 「こぶしファクトリー ライブ 2020 〜The Final Ring!〜」セットリスト1.Yes!We are family〜こぶし ver.〜2.念には念(念入り Ver.)3.これからだ!4.Come with me5.好きかもしれない6.アカペラメドレー-LOVE マシーン(アカペラ Ver.)-チョット愚直に!猪突猛進(アカペラ Ver.)-念には念(アカペラ Ver.)-GO TO THE TOP!!(アカペラ Ver.)-サンバ!こぶしジャネイロ 2019(アカペラ Ver.)-桜ナイトフィーバー(アカペラ Ver.)7.開き直っちゃえ!8.消せやしないキモチ9.Oh No 懊悩10.アンラッキーの事情11.ハルウララ12.青春の花13.ラーメン大好き小泉さんの唄14.メドレーブロック-バッチ来い青春!-エエジャナイカ ニンジャナイカ-サバイバー-オラはにんきもの-ピッチピチトモダッチ-闇に抜け駆け15.ドスコイ!ケンキョにダイタン16.押忍!こぶし魂17.懸命ブルース18.TEKI19.明日テンキになあれ20.亀になれ!21.スタートライン22.明日の私は今日より綺麗23.辛夷の花24.シャララ!やれるはずさ