セックスで新型コロナウイルスに感染する? そう疑問に思ったとしても、なかなか他人に質問しにくいことかもしれない。

事実とうわさを区別するため、新型ウイルスによる感染症(COVID-19)と性行為に関する読者の質問を、医療の専門家にぶつけてみた。

アレックス・ジョージ医師はイギリスの救急外来で働いており、リアリティー番組「ラブ・アイランド」の出演者でもある。セックス・ジャーナリストのアリックス・フォックス氏は、BBCでラジオ番組のプレゼンターを務めた経験がある。

新型コロナウイルスの流行中、セックスをしても安全?

ジョージ医師:もし特定の人とつきあっていて、同居して同じ環境を共有しているなら、新型ウイルスの流行中でも関係を変える必要はありません。一方で、どちらかがCOVID-19を発症したら、家の中でも距離をとって生活し、隔離する必要があります。理想としては、家の中でも人と2メートル離れるべきですが、これが現実的でないのは分かっています。

フォックス氏:自分に新型ウイルスの軽い症状が出ているとしても、パートナーも同じだと決め付けないことがとても大事です。どんなものでも症状が出たら、愛する人から離れてください。

新しい相手とセックスするのは?

ジョージ医師:新しい相手とセックスするのは、今は絶対やめたほうがいいです。相手に新型ウイルスをうつすリスクがあるので。

フォックス氏:感染しているのに症状が出ていない人もいるのを忘れないでください。自分は全く元気だと思っていても、誰かにウイルスをうつす可能性はありますし、その人がまた別の人と濃厚接触やキスをして別の人にウイルスをうつしていくかもしれません。

最近知り合った人とキスして、その後その人が新型ウイルスの症状を発症しました。どうすればいい?

ジョージ医師:新型ウイルスに感染していると思われる人とキスしたり接触したりしたなら、必ず自主隔離してください。自分の健康状態をよく観察し、症状が出てきたと思ったらさらに警戒してください。国民保健サービス(NHS)のウェブサイトで情報を得て、医療支援が必要なほど重症化した場合のみ救急を頼ってください。

(訳注:日本では、厚生労働省が各都道府県の相談窓口をまとめて掲載掲載しています)

フォックス氏:みんなお互いに、そして自分に対して、責任ある行動をすべきです。恋愛関係でも。新型ウイルスの症状が出て、最近誰かとキスをしたなら、その人に伝えるべきです。反対に、あなたがキスをした相手に症状が出て、自分には症状がない場合も、自主隔離すべきです。

感染拡大の前はパートナーとのセックスでコンドームを使っていませんでした。今は使うべき?

フォックス氏:なぜコンドームを使っていなかったのかによります。

2人とも性感染症の検査を受けていたとか。あるいは、異性同士の関係かつ女性が閉経前で、臨まない妊娠を防ぐために他の避妊法を使っているという場合は、今後もコンドームを使わなくても問題ありません。けれども、女性の体外で射精すればいいと思っていたとか、一か八かで性感染症にかかっても仕方ないと思っていたとか、そういう場合は、コンドームの使用開始は前にも増して重要です。

他人の性器に触れたら新型ウイルスに感染しますか?

ジョージ医師:お互いの性器を触っているなら、おそらくキスもしているでしょう。新型ウイルスは唾液を通じて感染します。口から手へ、性器へ、誰かの鼻や口へ、こうしてウイルスをうつすあらゆる可能性が、感染リスクの増加につながります。みんなしてそれを最小限に食い止めようとしています。なので、同居していないパートナーとの接触を避けるのは、本当に重要です。

今みたいな状況で、どうやって関係を維持したらいいでしょう? いまシングルになりたくないので

フォックス氏:新型ウイルスのパンデミック(世界的流行)により、多くの人が良い性生活とは何か、楽しく気持ちのいいやりとりとは何かを考え直しています。エロティックな文章を書いてお互いに送りあっている人もいるそうです。時差や距離を利用して、自宅にいながら色々な場所の相手とデートしている人もいるようです。皆さんとても、工夫しています。想像力をはたらかせれば、対面していなくてもセクシーな時間を過ごせるはずで

一方で、こういう状況ではパートナーとリビドーの、性欲のレベルが違うかもしれません。これは覚えておいてください。いきなり気づいた人もいるかもしれません。ウイルスと行動制限の影響で、これまで毎週1度しかデートしていなかった相手と、突然一緒に暮らすことになったかもしれない。自分がセックスしたくなっても相手はそうでないかもしれない。逆もありえます。こうしたことについて、お互いを尊重しながら、思いやりを持って話し合うことが大事です。同居したからといって、いつでもしたい時にセックスができるわけではありません。もしパートナーと一緒にいて、相手に性行為を強要されていると感じているなら、性暴力の相談窓口に話をしてみてください。

HIV陽性の場合、新型ウイルスに感染するリスクは高まる?

フォックス氏:これについては、性病にまつわる支援団体「テレンス・ヒギンス・トラスト」のマイケル・ブレイディー医師が素晴らしいアドバイスをしています。

もしHIV陽性で服薬していて、CD4と呼ばれる白血球や血中HIVウイルス量の数値が良好なら、免疫は弱っていないと考えてください。この場合は新型ウイルス感染のリスクは増えていません。なので、HIV陽性なら、これまで通りに薬を飲み続けてください。自主隔離などの措置については、みんなと同じルールに従ってください。

