俳優の窪田正孝が主演を務める、現在放送中のNHK連続テレビ小説『エール』のドキュメンタリーブック『Documentary of 窪田正孝 in エール(仮)』が今秋発売することが発表された。併せて、窪田の学生服姿などを収めたイメージカット5点が公開された。『Documentary of 窪田正孝 in エール(仮)』は、窪田が主演を務める、現在放送中の2020年度前期NHK連続テレビ小説『エール』のクランクインからクランクアップまでの約1年間を追ったドキュメンタリーブック。ドラマが後半を迎える今秋に発売予定で、窪田自身がこれまであまり見せてこなかった“撮影現場での姿”に密着して撮り溜めた写真や、本作への想いを語ったインタビューなどが収録される。窪田初のドキュメンタリーブックとなる。『エール』は、「栄冠は君に輝く(全国高等学校野球選手権大会の歌)」や「六甲おろし(阪神タイガースの歌)」など数々の名曲を生み出した作曲家・古関裕而氏をモデルに、音楽で人々を励まし、心を照らした夫婦の波乱万丈の人生を描く作品。主人公の古山裕一を窪田が、裕一の妻となる関内音を二階堂ふみが演じる。撮影を務めるのは、これまで発表されてきた窪田のフォトブックやカレンダーを数年にわたり手掛けてきた写真家・齋藤陽道。クランクイン当日より撮り始め、その後も度々現場に潜入して撮影を実施。ドラマ撮影中のスタジオでの様子や、物語の舞台でもある福島県や愛知県などでも撮影を行ない、クランクアップまでの約1年間密着する予定だ。そのほか、幾度にもわたってインタビューも実施され、1年間の撮影期間中に、役を演じていく中で徐々に変化していく表情やその時々で感じた自身の心境の変化などにも迫り、リアルな姿を記録していく。ドキュメンタリーブック『Documentary of 窪田正孝 in エール(仮)』はSDPより今秋発売。