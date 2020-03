EXILEや三代目 J SOUL BROTHERSらLDHアーティストが出演する映画「HiGH&LOW」シリーズと、「CINEMA FIGHTERS project」シリーズが、4月1日からHiGH&LOW公式YouTubeチャンネルにて期間限定で無料公開される。

配信されるのは、2016年に劇場公開された同シリーズの映画第1弾「HiGH&LOW THE MOVIE」をはじめ、EXILEのTAKAHIROと三代目 J SOUL BROTHERSの登坂広臣がダブル主演を務めたスピンオフ映画「HiGH&LOW THE RED RAIN」(16)、「HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY」(17)、「HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION」(17)の全4作品。

また、同チャンネルでは、EXILE HIROが率いるLDHと俳優の別所哲也が代表を務める「ShortShorts」によるショートフィルムプロジェクト「CINEMA FIGHTERS project」シリーズから、2018年に劇場公開した第1弾作品「CINEMA FIGHTERS」と、2019年に劇場公開した第2弾作品「ウタモノガタリ CINEMA FIGHTERS project」も併せて公開される。6本の短編映画が1作品となったオムニバスで、EXILEのAKIRAやTAKAHIRO、岩田剛典、白濱亜嵐、三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎ら、LDHアーティストが出演している。

配信期間は4月1日午前10時〜4月12日午後10時を予定している。