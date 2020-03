EXILE TRIBE を中心にテレビドラマ、配信、映画などさまざまな展開を見せるプロジェクト「HiGH&LOW」の映画4作品が、HiGH&LOW公式YouTubeチャンネルで期間限定無料配信されることが決定した。期間は、4月1日あさ10時から4月12日よる22時までとなる。

男たちの友情と熱き闘いを描く本シリーズ。配信となるのは、『HiGH&LOW THE MOVIE』(2016)、『HiGH&LOW THE RED RAIN』(2016)、『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』(2017)、『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』(2017)の4作品だ。

「HiGH&LOW」製作委員会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止による不要不急の外出自粛要請などが行われている現状を受け、「ご家庭で過ごす時間が多くなっている全国のみなさまに少しでも楽しんでもらえる時間を提供し、日々の不安を拭い去ることに貢献したい」という思いから、期間限定での無料配信を決めた。

また、LDH公式YouTubeチャンネルでは、EXILE HIRO が率いるLDHと別所哲也が代表を務める「ShortShorts」によるショートフィルムプロジェクト「CINEMA FIGHTERS project」シリーズの『CINEMA FIGHTERS』(2018)、『ウタモノガタリ-CINEMA FIGHTERS project-』(2019)も配信される。

なお、LDHでは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴い、3月9日よりLDH公式YouTubeチャンネルで、EXILEや三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、E-girlsなど所属アーティストの過去のライブ映像やさまざまな映像コンテンツを、3月31日まで期間限定で無料で公開している。(編集部・梅山富美子)