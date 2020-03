EXILE TRIBEが集結してドラマや映画などさまざまなメディアで展開されたプロジェクト『HiGH&LOW』シリーズの映画4作品が、新型コロナウイルスの感染拡大防止による不要不急の外出自粛要請などが行われている現状を受けて、「HiGH&LOW」公式YouTubeチャンネルで、無料配信されることが決定した。期間は4月1日午前10時から12日午後10時まで。無料配信されるのは、『HiGH&LOW THE MOVIE』(16年)、スピンオフ作品の『HiGH&LOW THE REDRAIN』(16年)、『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY』(17年)、『HiGH&LOW THE MOVIE 3/ FINAL MISSION』(17年)の4作品。「HiGH&LOW」製作委員会は「ご家庭で過ごす時間が多くなっている全国の皆さまに少しでも楽しんでもらえる時間を提供し、日々の不安を拭い去ることに貢献したい」と無料配信を行うに至った理由を説明した。